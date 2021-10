'Muž mi je PREDLAGAO da SPAVAM sa DRUGIMA' Ispovest žene koja je pristala da 'lepšoj polovini' ostvari FANTAZIJU

Rej Nemetski (22) na TikToku tvrdi da spava s drugim muškarcima, a njen muž nema ništa protiv, čak je i "gurnuo" u sve to kako bi zadovoljio svoju fantaziju tzv "hotwifing".

To je maštarija u kojoj udatu ženu supružnik ohrabruje (ili joj to dopušta) da ima polne odnose s drugim muškarcima. Ona sad želi, kaže da podigne svest o tome, jer su takvi životni slučajevi još uvek veliki tabu u društvu, piše Sun.co.uk, a prenosi Superžena.

- Muž mi je više od godinu dana predlagao da spavam s drugima, ali ta ideja mi se u početku nije sviđala. Predložio mi je "hotwifing, a to obično ne biraju žene, već muškarci. To je tehnički njegova fantazija. Ušla sam u to jer sam želela da ga usrećim, kako i on mene čini srećnom - pojasnila je.

Naglasila je kako je ipak ona ta koja odlučuje da li želi ili ne, i ona je ta koja bira s kim će da završi u krevetu. Ne smatra to što radi preljubom.

- Ako je to sporazumno, to onda nije afera. Ja se na kraju vraćam mužu i znam da on je srećan što to radim, pa me to čini srećnom - rekala je ova mlada majka.

Komentarisali su na TikToku da "da to sigurno radi zato što suprug ne može da je zadovolji u krevetu". Ona tvrdi da nije tako već da "ova zabavna fantazija samo dodatno upotpunjuje njihovu vezu".

Muškarce s kojima spava bira na Tinderu, a njen muž nije upoznao nikog od njih. Uz ovu maštariju, ostvarili su si još jednu, a to je da često zajedno odlaze u svingerske klubove.

- Većina moje porodice zna da imam nekonvencionalan brak, jer sam im to rekla. Većina njih me prati za TikToku. Niko od njih nas ne osuđuje. O tome ne razgovaramo kad se nađemo, ali, da, oni to znaju - rekla je.

Napomenula je kako nema često polne odnose više puta s istim muškarcem, možda kako bi izbegla mogućnost da se to pretvori u nešto više osim čistog seksa. Iako, ne veruje da bi se to moglo dogoditi jer supruga previše voli.

Na TikToku je prati gotovo 60 hiljada ljudi, a neki komentarišu da svojim objavama samo skuplja klikove i da je pitanje koliko istine ima u svemu što govori.