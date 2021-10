Nadutost, gasovi, grčevi — zašto su žene podložnije?

Poznat vam je neprijatan osećaj stalne ili povremene nadutosti često praćene gasovima, bolom, pa čak i grčevima i poremećajima u ritmu pražnjenja stolice? Ukoliko je odgovor potvrdan, verovatno patite od nervoznih creva.

Jedan od najučestalijih funkcionalnih poremećaja sistema za varenje — sindrom nervoznih creva,poznat i kao iritabilnog kolona (IBS). Procenjuje se da u razvijenim zemljama pogađa od 15 do 20%odraslog stanovništva. Smatra se da je u našoj zemlji učestalost još veća, pa najveći broj pacijenata kojidolaze u gastroenterološke ambulante pati najčešće upravo od sindroma nervoznih creva. Statistika nastakođe upozorava da od ovog poremećaja mnogo češće pate žene, čak dva puta češće nego muškarci. O tegobama koje prate nervozu creva i o tome da li je i na koji način moguće pomoći ovim osobama,razgovaramo sa doc. dr Snežanom Lukić, subspecijalistom gastroenterologije i šefom Kabineta zafunkcionalnu dijagnostiku, Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Univerzitetskog Kliničkogcentra Srbije.

Zašto su kod žena tegobe izraženije?

Prateći iskustva iz prakse i rezultate mnogih studija, utvrđeno je da IBS svakako mnogo češće pogađažene. Najnoviji naučni radovi upućuju i na to da su tegobe koje izaziva sindrom nervoznih creva mnogoizraženije, teže i ozbiljnije kod žena u postmenopauzi, dakle, kod žena starijih od 45 godina, kod kojihnajmanje godinu dana izostaje menstrualni ciklus.

Svakako, ozbiljnost i učestalost tegoba može varirati i tokom trudnoće, kao i u različitim fazamamenstrualnog ciklusa, a najznačajniju ulogu u svim ovim procesima ima estrogen, koji može uticati nabrojne funkcije povezane sa probavom. Značaj estrogena ogleda se i u uticaju na lučenje drugih hormonaznačajnih za normalno funkcionisanje crevnog sistema, recimo — serotonina, koji može uticati čak i nasastav crevne mikrobiote.

Koje bi to bile glavne tegobe koje se javljaju kod žena?

Što se konkretnih tegoba tiče, za razliku od muškaraca, koji pretežno pate od naizmenične pojave zatvora i proliva, žene najčešće imaju zatvor, nadimanje trbuha i gasove, osećaj nepotpuno ispražnjenogcreva i punoće u trbuhu. Međutim, uticaj je širi i često je praćen depresijom i anksioznošću, kao ipojavom bolnih seksualnih odnosa. Naravno, sve ove specifične tegobe značajno utiču na smanjenjemogućnosti za normalno, svakodnevno funkcionisanje i time i na smanjenje ukupnog kvaliteta života.

Koji su najčešći okidači za pojavu tegoba?

Smatra se da to može biti intolerancija na određene namirnice ili njihove komponente. To su, pre svega,namirnice koje sadrže gluten i laktozu, kao i namirnice bogate ugljenim hidratima. To može biti iskorašnja crevna infekcija i preterana izloženost stresu, recimo. Naš crevni sistem je čitavom dužinomprožet sa više od 100 miliona nervnih ćelija strukture slične ćelijama mozga, pa su nervni transmiteri kojipostoje u mozgu prisutni i u organima za varenje. Zbog toga se tegobe po pravilu ispoljavaju ilipogoršavaju za vreme ili nakon perioda stresa i pojačane emocionalne napetosti.

Šta savetujete pacijentima?

Prvenstveno je potrebno promeniti ishranu i loše životne navike uz primenu određenih proizvoda. Jednood najdelotvornijih rešenja u tom smislu je dugotrajna primena Lactobacillus plantarum 299v.Zaključeno je i klinički dokazano da Lactobacillus plantarum 299v, kod čak 95% pacijenata, pomaže kodnadimanja i gasova.

Važno je napomenuti, na kraju, da se pacijenti koji primete nagli gubitak težine, veliki broj stolica,krvarenje iz debelog creva, anemiju, neobjašnjivo povraćanje, poteškoće sa gutanjem i stalni bol koji sene ublažava propisanom terapijom za IBS, obavezno jave svom izabranom lekaru.

Autor: M.M.