REAGUJTE NA VREME: Obratite pažnju na boju i miris urina - Ovo će vam otkriti MNOGO o vašem zdravlju

Ukoliko ste primetili da vam se boja urina naglo promenila i da je urin dobio dosta neprijatan miris, to je verovatno zbog namirnica koje ste konzumirali u toku dana, ali ukoliko se ovaj trend nastavi, obratite pažnju jer može biti znak bakterijskih i ozbiljnijih infekcija.

Dehidratacija

Vrlo jednostavno – ako pijete dovoljno vode, urin vam je bledo žute boje i miriše obično, a kada vam nedostaje vode, urin je taman i ima jak miris – zbog previsoke koncentracije uree, jer nije razređena vodom.

Konzumacija određenih namirnica

Jeste li ikada primetili da vam je urin nakon konzumiranja šparoga posebno neprijatno miriše? Ili vam je tek sada jasno zašto. Naime – šparoge, beli luk, seme piskavice, prokelj, prehrana bogata proteinima i kari – nakon ovih namirnica očekujte drugačiji miris urina.

Previše kafe

Kafa sadrži jednu posebnu komponentu dobijenu od prženja zrna, koja u maloj količini ostaje u našem organizmu, no ako ste popili previše kafe, a premalo vode, ona će ostati u probavnom traktu u znatno većoj koncentraciji. I zato će vam urin smrdeti.

Imate upalu

Slatkasti miris amonijaka popraćen čestom potrebom za pražnjenjem tamnijeg urina jasan je znak da trebate posetiti liječnika jer imate upalu urinarnog trakta.

Ako ste pili lekove

Ako ste počeli piti lekove Antibiotici s kojima se u organizmu povećava koncentracija gljivica mogu dovesti do nešto smrdljivijeg mirisa urina. No on uglavnom prolazi nakon što ste popili svoj lek, dok kod žena zna izazvati i gljivične infekcije u vaginalnom području. Poseban miris daju i multivitamini, a ako su puni vitamina B, tada će i boja vašega urina verojatno biti malo jača.

Polna bolest

Ako slutite da biste mogli razmisliti i o polnoj bolesti – urin koji smrdi na amonijak mogao bi biti znak Trichomonas vaginalis, klamidije i gonoreje.a