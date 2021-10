LAGANI TRENING ZA POČETNIKE! Efikasni modeli treninga za žene i za muškarce (VIDEO)

Trening za početnike.

Pre nego što predjemo direktno na trening moramo da napomenenomo nekoliko stvari koje će vas zadržati na vašem putu i unaprediti vašu novu rutinu. Najbitnija stavka je da istrajete, ma koliko god da ne znate kako da vežbate ili mislite da su svi jači od vas, svako od njih je imao svoju prvu seriju koje nije ličila bog zna šta.

Ono što je najbitnije je da vaše mogućnosti sagledate. Vaš početnički trening ne sme da bude previše dug niti previše agresivan. Da bi ispratili trening i dobili po koji savet, jako je bitno da startujete malim koracima. Ne smete da budete osoba koja se trudi da postigne opterećenje sa kojim drugi članovi rade već prvog dana ili čak prvog meseca. Ono što osobama u treningu predstavlja rutinu vama može samo pogoršati stanje. Pogotovo što u većini slučajeva vaša izvedba forme nije adekvatna dok kod ostalih je već uigrana priča. Ako ste osoba koja ništa ne zna, onda radite sa malim opterećenjem. Ako neko vidi da radite nepravilno rado će vam dati savet da ispravite vaš pokret. U suprotnom ako se trudite da ipresionirate bilo koga dok se krivte i dovodite telo u opasnost uglavnom svi okreću glavu na stranu jer ne žele to da gledaju.

Kratkim treningom do cilja

Vaše sposobnosti su za sad limitirane. Neka tako i ostane. Zadržite se na tek nekoliko laganih ponavljanja u par serija sa pauzom u kojoj se osećate potpuno prijatno da uradite. Ako već prvog dana zapnete, imaćete jaku upalu.

To vam pravi restrikciju da već sutra dodjete opet na trening. Sa tim da može da se dogodi da više nikad i ne dodjete. Kratak trening od svega nekoliko serija u par vežbi i to je to. Sutra probate opet neke druge vežbe dok se telo ne adaptira. Sitnim koracima dok ne prodje vaš prvi mesec. Nema potreba da bacate pare na suplemente ili skupu opremu. U početku vam ništa od toga ne treba. Samo volja.

Ako imate volje da nastavite vašu novu zivotnu rutinu spremili smo vam treninge za oba pola. Planove treninga za nedelju dana koje možete da ponovite u krug za narednih mesec dana. Pošto dame imaju prednost…

Ženski trening za početnike

Svrha treninga je da istrajete, zato ako vam je i ovaj trening jak i agresivan slobodno ublažite dok ne ojačate dovoljno da ga ispratite. Kliknite na vežbu kako bi pogledali video vežbe.

Ponedeljak.

5×10 čučnjevi

5×10 trbušnjaci podizanje nogu

5×10 rameno letenje

Utorak neka bude odmor.

Sreda.

5×5 ženski sklekovi

5×10 trbušnjaci

5×10 triceps ekstenzija

Četvrtak odmor.

Petak.

5×10 penjanje na klupu

5×10 lednjaci

5×10 lat mašina

Subota.

5×10 trbušnjaci

5×10 jednonžni guteusni most

5×10 rameni potisak

Nedelja odmor

Muški trening za početnike

Pondeljak.

5×10 lat mašina

5×10 sklekovi

5×10 ledjnjaci

Utorak odmor.

Sreda.

5×10 smit rameni potisak

5×10 trbušnjaci

5×10 sedeće rameno letenje

Četvrtak odmor.

Petak.

5×10 leg press

5×10 kavriceps šut

5×10 trbušnjaci

Subota.

5×10 biceps

5×10 triceps

5×10 rameno letenje

Nedelja odmor.

Ako vam je ovaj trenig težak slobodno možete da ublažite, ali od nečega mora da se počne.

Adaptiran trening za početnike

Sta podrazumeva adaptiran trening za početnike. Podrazumeva da ako već ne želite da se vodite našim planom, možete na sajtu da unajmite neke od naših trenera kako bi vam od starta pomogli da postignete vaš cilj. Svaka osoba se razlikuje kao indvidua, zato vam je nekad potrebna pomoć oko izrade plana.

Svaki trener može da napravi plan prema vama i vašim telensim karakteristika. Kako kod samog plana treninga tako i kod ishrane. Treneri su uneli uže specijalnosti prema kojima možete da odredite da li je takav tip trenera baš za vas.