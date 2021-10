PROBLEMI SA KIČMOM I TRUDNOĆA! Doktor Jovićević otrkiva na koji način trudnice mogu da se sačuvaju: Ovo je najbezbednija metoda (VIDEO)

Vladan Jovićević, doktor, ukazao je na to da su fizička aktivnost i izbegavanje provođenja vremena u sedećem položaju neophodni zarad očuvanja kičme i zdravlja.

- Čovek je prilagođen za sedeći položaj samo za određene fiziološke potrebe - rekao je on.

Jovićević se osvrnuo na to kako da trudnice vode računa o svom položaju kako bi sačuvale kičmu i zdravlje.

- Suštinski postoje uneseni problemi, tako da ih nazovemo. Neka ženska osoba koja je imala problema sa leđima ili diskushernijom pre trudnoće u prvom trimestru obično neće imati tegoba, ali će ih zato imati u drugom, a naročito u trećem zato što je tada plod praktično napred i onda se kičma negde pomera i krivi - rekao je on.

Kako je ukazao, tada dolazi do stanja koje izazivaju bol u leđima ili bol u jednom delu tela ili noge.

- U toj fazi trudnoće može doći do novih oštećenja na osnovu nekog banalnog pokreta. To su sve mogući razlozi dolaska do diskushernije.Trudnice generlano ne mogu biti podvrgnute nijednom standardnom načinu lečenja koji je često prisutan, a to su obično uzimanje jačih medikamenata, ili nekih fizikalnih terapija jer je to nemoguće - naveo je.

Prema njegovim rečima, najbolje je da se trudnice sa ovim tegobama podvrgnu kiropraktici jer ona ne može imati rizika kod dtrudnica, osim kod visokorizičnih trudnoća.