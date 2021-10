SPREČITE RAK ŽELUCA: Samo 70 g dnevno ovog povrća leči helikobakteriju

Zdravlje je postalo prioritet u današnje vreme, a mnogi ljudi nisu svesni da sa vrlo malim izmenama u ishrani i navikama možemo da imamo velike koristi za organizam. Ogroman benifit imaćete ako ovo povrće uvrstite u svoj svakodnevni jelovnik.

Naime, heliko bakterija je vrlo pokretljiv mikrob koji se lako vezuje za creva, a zbog njegovog delovanja dolazi do oštećenja tkiva u želucu i crevima pacijenta, piše Lepa & Srećna.

Zbog infekcije može doći do povećanog lučenja želučane kiseline, a posledica gastritisa je često i čir.

Najopasnija prognoza je, međutim, karcinom želuca - jer je među onima koji su inficirani bakterijom H. pylori četiri puta češća pojava ove maligne bolesti.

Heliko bakterija se može vrlo lako ustanoviti pomoću takozvanog urea-izdisajnog testa.

Lečenje antibioticima traje do dve nedelje, a terapija protiv čira se uzima i duže od dva meseca. Pacijenta ne treba da zavara to što će simptomi brzo nestati, već terapiju mora da uzima sve dok to traži lekar.

Ono što svako može da uradi, to je da uvede brokoli u svoju svakodnevnu ishranu. Naime, jedno istraživanje je pokazalo da je dovoljno samo 70 gr brokolija dnevno da bi se koncentracija Heliko bakterije smanjila za čak 40 odsto. Potrebno je da ovaj režim ishrane sprovodite barem dva meseca.