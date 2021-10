OPREZ! NIKAKO NE RADITE OVO: Evo koja rana postaje OTROVNA kad se podgreva!

Bolje je ili da je jedete hladnu, ili da je bacite.

Opšte je poznato da su sveže pripremljene namirnice i najzdravije. Međutim, mnogi ljudi jednostavno nemaju vremena da svaki put spremaju svežu hranu, pa pribegavaju podgrevanju.

Ipak, potrebno je znati da postoje namirnice, koje nikako ne smete da podrgevate jer ćete tako ugroziti vaš organizam:

Celer – Ako ste skuvali supu u kojoj je korenasto povrće, pre svega sveži celer, pobrinite se da ga, pre podgrevanja, izvadite iz šerpe. Celer sadrži nitrate koji postaju otrovni ako se naknadno zagrevaju. Isto važi i za šargarepu, repu i cveklu.

Spanać – Ovo zeleno lisnato povrće takođe ne bi smelo da se podgreva nakon što je jednom skuvano. Razlog su takođe nitrati, koji sami po sebi nisu toksični, ali ako spanać podgrevate, to bi mogli da postanu.

Pečurke – Bilo da je reč o omletu, sosu ili supi od pečuraka, važi isto pravilo – ne podgrevajte. Pečurke su osetljiva namirnica i moraju se jesti dok su sveže pripremljene. Njihova konzumacija nakon podgrevanja može dovesti do probavnih smetnji – grčeva i proliva.

Krompir – Sigurno vam je nekada ostalo pečenog ili pire krompira u nekoj posudi nakon večere. Nešto kasnije, ivice su mu postale crne. To je dovoljan znak da ova, već termički obrađena namirnica, više ne bi smela ni da se podgreva, ni da se jede. Kada se ohladi, u krompiru dolazi do povećanja udela otpornog skroba koji ima probiotsko delovanje.

Pirinač – Neki skuvaju veću količinu pirinča pa je ostave u frižideru i podgrevaju prema potrebi. Ali, to nikako nije dobra ideja. Pirinač, sam po sebi, nije problematičan, već je problematično njegovo čuvanje pa se tako u neskuvanom pirinču mogu naći bakterije koje mogu da dovedu do trovanja. Kuvanjem se te bakterije uništavaju, ali nikada sa sigurnošću ne možemo da znamo da li su uništene baš sve. Iz tog razloga ne preporičuje se konzumiranje pirinča nakon što se ohladio jer su to idealni uslovi da se preživele bakterije razmnože i izazovu zdravstvene probleme u obliku proliva, povraćanja pa čak i trovanja.

Jaja – U kojem god obliku ih pripremili – kajgana, pečena na oko, kuvana – jaja ne smeju da se podgrevaju. Uvek je bolje pojesti ih hladna ili ih baciti, nego rizikovati trovanje.

Piletina – Pileće meso bogato je proteinima, a upravo to je razlog zašto ne bi smelo da se podgreva nakon što je jednom kuvano. Zbog promene strukture proteina, podgrejana piletina može da prouzrokuje probavne tegobe koje će biti još izraženije kod dece – kaže nutricionistkinja Nataša Đukić.

