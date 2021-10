Ovako vodi ljubav muškarac koji je LUD ZA VAMA

Ponaša li se ovako, potpuno je zaljubljen i spreman je da vam u krevetu pruži maksimalno zadovoljstvo.

1. Njegova misija je da pronađe savršen recept najbolje da vas zadovolji

Muškarac koji vas iskreno voli trudiće se da vas zadovolji najbolje što može. On će pomno osluškivati šta vam tačno odgovara, šta vam je u seksu i vezi bitno te će vodeći ljubav nastojati da razvije mnogo veću intimnost od one koju pruža sam seksualni odnos. On će jednako uživati u trenucima koji seksu prethode, u samom seksu, ali i u trenucima nakon njega.

2. U vašoj blizini nije nimalo nervozan, već suprotno

Možda nije u svakom trenutku savršen, ali njegovo nesavršenstvo ga čini savršenim partnerom za duge staze. Frajer koji vas istinski voli i koji ne može da zamisli život bez vas uvek će u vašoj prisutnosti, ali i u seksu biti potpuno opušten i spontan. Baš zato što mu se život uz vas čini kao najprirodnija stvar na svetu.

3. Ljubi vas svuda, a poljupci traju dugo, dugo

Muškarci najčešće nisu baš prezaljubljeni u poljupce i smatraju ih izuzetno intimnim činom. Ljubi li vas nežno i strastveno po celom telu i licu i radi to često, time na svoj način pokazuje koliko mu se sviđate i da je potpuno lud za vama.

4. Za njega je seks mnogo više od samog čina

On vodi računa da dobijete celi paket. Seks je naravno jako bitan deo svake veze, ali muškarac koji vas iskreno voli pozabaviće se celim ritualom oko seksa. On će istrajati na predigri, maženju i potrudiće se da pre samog čina i vi budete jednako uzbuđeni poput njega. Stavljanje vašeg zadovoljstva na prvo mesto najbolji je pokazatelj njegove ljubavi. Kako u seksu, tako i u ostatku veze.