Odmarajte kao selebritiji

Ako na istom mestu letuju Bijonse, Džej Zi, Drejk, Kardašijani, Šakira, Vin Dizel i Šarliz Teron, mora biti da to mesto ima nešto posebno. U pitanju je Punta Kana, gradić na istoku Dominikanske Republike, i mesto gde Karibi pokazuju svoju najlepšu stranu.

Nekada poznata kao Rt pijanaca, Punta Kana je danas jedna od „najinstagramičnijih“ lokacija. Predivne peščane plaže, kraj kojih rastu palme, izgledaju kao sa razglednice, a zbog čistoće vode i bogatog podmorskog života, Unesko je neke od njih i zaštitio. Ovo mesto je raj za golfere, ljubitelje sunca, ronjenja, plivanja i koktela. Da li ćete roniti u potrazi za koralima, plivati s delfinima ili se izležavati kraj obale sa koktelom u ruci, na vama je da odlučite, ali ako želite pravo „karipsko iskustvo“, Punta Kana je mesto za vas.

Pored plaža, Punta Kana nudi i obilje luksuza, pa je slavni neretko biraju i kao idealnu destinaciju za venčanja. Osim u hotelima sa pet zvezdica, ovde se uživa i u zvucima merengea, nacionalne muzike Dominikanske republike, ali i više nego ukusnim koktelima, od kojih je najpoznatiji Mama Huana, koktel od ruma, vina, meda i začinskih biljaka.

Za putnike iz Srbije, najlakši način da dođu do Punta Kane je avionima KLM-a. Avio-karte za Punta Kanu su na promociji do 22. oktobra 2021, a mogu se naći već od 72 828 dinara. Karte koje kupite u ovom periodu, možete iskoristiti za putovanja do 31. maja 2022.

