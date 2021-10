VODITE LJUBAV ŠTO ČEŠĆE i koža će vam biti zahvalna: Što ga je više, to je bora MANJE!

Zdrav seksualni život može poboljšati izgled vaše kože, smanjiti stres i još nekoliko drugih stvari koje su dobre za vaše telo. Sudeći prema ovim predpostavkama što više vodite ljubav, bićete zdraviji i dugovečniji

Prema rečima, dermatologa i psihijatra Ejmi Vešler, ono što se dešava s vašom kožom duboko je povezano s onim što se dešava u vašem životu. Na primer, stres, manjak seksa i neprospavane noći mogu negativno uticati na vašu kožu, što rezultira suhoćom, finim linijama i osetljivošću.

- Kada sedim s pacijentima nakon nekog vremena postavljam im otvorena pitanja: kako spavaju, kakve su njihove veze, i što se dešava s njihovim seksualnim životom. Nekima ljudima se to čini čudno pa mi kažu: 'Znate, ovde sam radi kože'. Uvek im odgovorim kako je to sve povezano. Seks je dobar za vašu kožu i smanjuje stres - objašnjava.

Ovo su prednosti seksa za vašu kožu:

1. Povećava nivo hormona dobrih za kožu

Studije su pokazale da žene koje su seksualno aktivne (uključujući i one koje masturbiraju) imaju veči novo estrogena budući da se novo hormona povećava tokom orgazma. Estrogen je ključan za normalno funkcionisanje kože, krvnih žila, folikula dlake, uljnih žlijezda i melanocita (poznatih kao stanice koje proizvode pigmente)

2. Smanjuje stres.

Orgazmi oslobađaju oksitocin, što smanjuje novo stresa. Manje kortizola dovodi do manje razgradnje kolagena i elastina, što dovodi do manje bora. Jedno istraživanje na preko 3000 muškaraca i žena otkrilo je da su oni koji su imali polne odnose tri puta nedeljno izgledali sedam do 12 godina mlađi od stvarne dobi.

3. Potiče cirkulaciju

Budući da je seks neka vrsta fizičke aktivnosti, može podstaći oslobađanje azotnog oksida, koji povećava protok krvi i kisika u telu.

Ejmi preporučuje kako seksualna aktivnost itekako utiče na zdravlje i lepotu vaše kože te preporučuje da nikako ne zanemarite seks i stres koji su itekako bitni za telo i kožu, piše Mind Body Green.

Autor: Z.L.