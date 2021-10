Trend u ljubavnim odnosima od kog nam nije dobro: Da li vas je partner "stavio na led"?

Ova situacija se sve češće javlja kada jedan od partnera nije spreman da se emotivno preda i upusti u ozbiljnu vezu

Neki parovi imaju veliki problem kada bi neobavezni odnos trebalo da preraste u ozbiljniju emotivnu vezu. Mnogima je prelazak iz opuštenog odnosa u zvanični veliki izazov.

Često se događa da jedan partner želi i smatra da je pravi trenutak za ozbiljnu vezu, dok drugi za tako nešto još nije spreman.

Postoji verovatnoća da će jedan od partnera imati potrebu da vezu definišu, dok će drugi sa tom odlukom "otezati".

Psiholozi kažu da za tu prelaznu fazu sada postoji novi pojam, a to je "zaleđivanje odnosa".

Ovaj izraz se odnosi na nekoga ko stavlja mogućnost romantične veze na "led", što znači da pokazuje interesovanje, ali nije spreman da se preda u potpunosti.

Takav stav jednog prema drugomn partneru mogao bi da proizvede zbunjenost kod onog koji je stavljen na "led".

Šta zapravo znači kada vas partnera "stavi na led"?

To znači da ne prekida odnos s vama. Naći ćete se u vrlo nezgodnoj situaciji, jer će on održavati povremeni kontakt i zbunjivati onog partnera koji je “na ledu” time što će ga stalno držati kao "na uzici".

On se s vama nalazi kada to poželi, sviđa mu se da ima nekoga kraj sebe kada mu je to potrebno, ali ne želi da taj odnos bude ozvaničen, da veza postane formalna, što vrlo verovatno znači da nije zaljubljen u vas, niti da vidi zajedničku budućnost.

Partner koji je stavljen "na led" neće znati gde mu je mesto u vezi. Neće biti u situaciji da planira bilo šta, jer u potpunosti zavisi od onog ko ga je "zaledio".

Takav odnos može biti emocionalno vrlo težak, pogotovo za partnera koji bi želeo nešto više i formalnije.

Nije dobro ni da “prisilite” partnera koji nije raspoložen za ozbiljniju vezu da se u nju upusti, jer će u tom slučaju partner koji je spremniji za vezu ostati povređen.

Rešenje za ovu situaciju je da, ako ste “na ledu”, shvatite da ste u toj poziciji i sami prekinete odnos, dajući sebi šansu za neku zdraviju vezu.

Autor: