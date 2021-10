Kako 3 najčešće roditeljske laži utiču na decu: Ovako se gube poverenje i autoritet

- Roditelji bi trebalo da budu svesni da svojim primerom, mnogo više nego rečima, vaspitavaju decu - kaže za Telegraf psihoterapeut u edukaciji Nedeljko Rvović.

Mnogi roditelji neretko dolaze u iskušenje da slažu decu, jer im je nekada lakše da iskoriste "liniju manjeg otpora" u davanju objašnjenja.

Vrlo često se događa da nismo ni svesni koliko takav način vaspitanja loše utiče na decu još od najranijeg doba.

Često ćete čuti od nekih mama i tata da kažu kako "sitne", "bele laži" nisu štetne i da im je tako lakše da reše neke za njih teške situacije u koje su zapali, a koje traže mnogo vremena i objašnjenja.

Međutim, dok odrasli lažu decu ne smatraju to tako strašnim, ali kada se situacija okrene i deca počnu da lažu roditelje, onda se to smatra ozbiljnim problemom.

- Roditelji bi trebalo da budu svesni da svojim primerom, mnogo više nego rečima, vaspitavaju decu - kaže za Telegraf psihoterapeut u edukaciji Nedeljko Rvović.

On dodaje da je zadatak mama i tata da stvore atmosferu u kojoj se deca osećaju sigurno da kažu istinu i ispolje svoja osećanja.

- Roditelji bi trebalo da shvate da su oni prva pojava koju deca vide u životu, oni su trag koji bi trebalo da prate, primer koji slede, istina u koju bi trebalo da veruju… Njihovo ophođenje prema svetu kod deteta stvara svet u njemu i od toga zavisi da li će to biti svet laži, prevara, prostakluka, lošeg ponašanja ili svet ljubavi, mira, podrške, iskrenosti i razumevanja - navodi terapeut.



Prema njegovim rečima, primer se daje u najranijem razvojnom dobu, jer kada dete odraste tada uticaj roditelja nema svrhu i značaj.

- Dete u ranom razvojnom dobu sluša, gleda, snima i kopira roditelje, tako da je ključ od vrata lepih manira i podržavajućeg životnog stava u rukama roditelja. Dajte detetu ono što zaslužuje, a to su ljubav, mir i podrška, sve ostalo će samo stvoriti - savetuje Rvović.

On dodaje da deca svojom intuicijom skoro pa nepogrešivo "pročitaju" ili, bolje reći, osete kada ih roditelji lažu ili kada se nešto ne slaže u iskazu koji su im dali.

- Ne smemo da zaboravimo da je dete "čovek u malom". Kod njih postoji prednost, jer apsolutno svojim celim bićem komuniciraju sa okolinom i dobro znaju kada su roditelji ljuti, srećni ili tužni; zato nije pametno igrati se njihovim osećanjima i poverenjem - objašnjava Rvović.

Nedeljko Rvović

Nedeljko Rvović; Foto: Privatna arhiva

Situacije u kojima roditelji najčešće posežu za lažima

Na pitanje koje su najčešće laži koje roditelji koriste u komunikaciji sa decom, on kaže:

- Priča o smrti je jedna od najčešćih laži, kojima pokušavamo da zaštitimo decu. Detetu nije lako saopštiti ovakve vesti, ali nije pametno ni lagati ga. Korišćenje raznih metafora ili potpuno izbegavanje teme može odmoći u ovakvim situacijama. Najbolje je da detetu kažemo istinu, naravno prilagođavajući razgovor njegovom uzrastu.

Druga tema koja je roditeljima uvek neprijatna jeste ona koja se tiče pitanja kako nastaju deca i odakle dolaze bebe.

- Svi znate priču o rodama i osećaj stida kod roditelja da detetu objasne ili donekle obrazlože istinu o njihovom dolasku na svet. Naravno, u zavisnosti od doba deteta, lakše je da im se to objasni na suptilan način nego da čuju od starije dece koja to ipak umeju da objasne i opišu na značajno grublji i prostiji način. Dete će u tom slučaju biti zaprepašćeno, pre svega neznanjem, a zatim i lažima koje su mu roditelji servirali. Takav odnos stvara nepoverenje - kaže on.

Sagovornik Telegrafa navodi da je jedna od situacija u kojoj mnogi roditelji posežu za "lažnim objašnjenjima" razvod.

- Razvod ili napuštanje jednog roditelja često se objašnjava različitim "pitkim" razlozima koje dete može da prihvati. Međutim, problem je što je to kratkotrajno rešenje. Deca su pronicljiva i vrlo lako će steći uvid da nešto nije u redu u odnosu između roditelja. Deca zaslužuju da znaju istinu i da se uz puno podrške upute u porodične odnose, jer će ipak rasti i sazrevati u istini, a ne u lažnoj sigurnosti, koja će kad-tad postati veliko razočaranje - navodi Rvović.

On dodaje da je neophodno da roditelji osveste koliko njihove laži mogu negativno da utiču na decu i njihov razvoj.

- Nesavesni roditelji koji lako obećavaju, obmanjuju i lažu svoju decu dolascima, poklonima, nemogućim obećanjima kako bi kupili njihovu ljubav, čine detetu medveđu uslugu. Takvim ponašanjem, pre svega, detetu nanose veliku psihičku bol i patnju. Na taj način stvaraju sliku da je normalno lagati ako želiš nekoga da obraduješ ili fasciniraš, a sa druge strane stvara se osećaj nepoverenja, čime se i gubi kredibilitet i autoritet roditelja - objašnjava naš sagovornik.

On poručuje da će roditelji, ukoliko lažu decu, jednog dana morati da budu spremni da čuju i njihove laži, jer su deca rasla u takvoj atmosferi i sa njima naučila da se tako ponašaju.

Autor: