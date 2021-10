Ovo je recept za jačanje strasti u vezi!

Iako se čini da u sadašnje vreme u vezama vlada distanciranost i otuđenost, verovatno svi poznajete one parove koji i posle toliko godina zajedničkog života imaju onu iskru u očima i pucaju od strasti?

Oni koji se u javnosti spontano i lako dodiruju i ljube kao da nema nikog okolo njih… Da li ste se ikada zapitali zašto ovi parovi doživljavaju stalnu strast i veći nivo seksualne želje, dok drugi osećaju da u njihovom slučaju strast i seksualna želja sa vremenom opadaju? Imaju li ovi prvi parovi sreće ili rade nešto totalno drugačije?

U jednom istraživanju koje je ispitivalo ovu tvrdnju o strasti intervjuisane su dve grupe žena (starosti od 18 do 29 godina) u dugim vezama (najmanje 2,5 godine ili duže). Jedna studija je obuhvatila žene koje su osećale da je njihova seksualna želja živa i zdrava, dok je druga grupa svedočila da doživljava slabljenje seksualne želje kako njihov odnos napreduje. Nakon razgovora sa ženama koje su učestvovale u ovom eksperimentu i njihovim iskustvima, otkriveno je da postoje tri ključne stvari važne za održavanje strasti u vezi, koje ove žene primenjuju:

1. Budite mentalno prisutni tokom seksa!

Kada imate seks, osećate li svoj da vaš um luta ili mislite na nešto ili nekog drugog? Ili se fokusirate na trenutak, prilagođavajući se dodirima i telesnim senzacijama?

Čini se da je pažljivost i posvećenost presudna komponenta za osećaj višeg nivoa seksualne želje. Žene iz studije koje su imale veći nivo seksualne želje izjavile su da mogu ostati prisutne i usredsređene tokom seksualne aktivnosti, dok su žene iz grupe sa smanjenom seksualnom željom nagoveštavale da smatraju da će njihov um lutati dok imaju seks. Ovo su neke izjave žena sa višim i nižim nivoom seksualne želje.

Žene sa višim nivoom seksualne želje: '' Ako odlučimo da želimo imati seks, to je jednostavno tako, odmah… zaboravimo na sve ostalo. Samo se usredsređujem na zadovoljstvo svog partnera, a on se usredsrediti na mene. U tom trenutku ne dozvoljavam da mi išta smeta. "

Žene sa nižim nivoom seksualne želje: '' Osećam se kao da moram prilično naporno da se fokusiram, ok, ovo je vreme koje provodimo zajedno, samo gubim vreme na ovo, moram sutra raditi. Moj um puno luta tokom seksualne aktivnosti, što ne pomaže. "

2. Pozitivno tumačenje monotonije i rutine

Kako odnosi postaju dugoročniji, prirodno je pasti u „ugodnu“ rutinu. Taj prelaz obično ide od nošenja lepih odela do trenerki, od izlazaka na večeru do jedenja kokica pred tv-om, a seksualni život takođe upadaju u rutinu. Zanimljivo je da monotonija i rutina naših seksualnih života nije onoliko važna koliko percepcija žene o toj rutini.

Žene iz grupe sa visokom seksualnom željom su više isticale da im se sviđa rutina. Navele su da je s vremenom njihov partner naučio kako da im udovolji, i voleli su taj osećaj da stvari budu poznate i predvidljive. Rekli su da je to dovelo do više seksualnog zadovoljstva i veće seksualne želje. S druge strane, žene sa smanjenom seksulanom željom opisale su rutinu kao dosadnu i ubicu svog interesa za seks. Žudeli su za novim iskustvima za koja su osećale da nisu dobile u svojoj vezi. Na primer:

Žene sa višim nivoom seksualne želje: "U ovom trenutku postoji element rutine, ali to uopšte nije loše. Znamo šta volimo i šta nam prija pa zato to i radimo."

Žene sa nižim nivoom seksualne želje: '' Ne razumem. Kad god se tuširam ... on želi da uđe pod tuš sa mnom. Ali čak i one ne tako tipične stvari skoro su postale rutina. To je nekako frustrirajuće. "

3. Učinite seks prioritetom!

Potpuno je prirodno da se želja prepuštanjem i usporavanjem tempa tokom veze. Pad seksualne želje ili pauze seksa nisu problem. Problem može da bude ono što vi i vaš partner odlučite da preduzmete u takvim periodima.

Žene sa većom seksualnom željom priznale su da seksualna strast nije super trajno iskustvo. Umesto toga, rekle su da su doživele seksualne uspone i padove, ali kad su primetile pad želje, razgovarale su o tome sa partnerom i potom zajedno učinili nešto da “začine” atmosferu u spavaćoj sobi. S druge strane, žene sa smanjenom seksualnom željom su navele da, kada dođe do pada seksulanih aktivnosti, da su one tada bile pasivne i nisu preuzimale gotovo ništa da to stanje promene. Na primer:

Žene sa višim nivoom seksualne želje: '' Ponekad, tokom šest godina, u jednom ili drugom trenutku, volim, želim, ali ok, ovo postaje stvarno rutina. Tada je prevaziđemo i pokušavamo da učinimo seksualni život uzbudljivijim. Pošto ne želimo da upadnemo u takav obrazac, svake večeri probamo nešto drugo. Bilo je tačaka gde sam se tako osećao ... ali ne traje tako dugo. Prebolimo to, začinimo seks. "

Žene sa nižim nivoom seksualne želje: “Mislim da mi ne ulažemo toliko truda koliko bismo verovatno trebali u našu vezu. Ali mislim da ćemo se nakon nekog vremena jednostavno navići na to.”

Šta ovo znači za vas?

Sjajna stvar ovog otkrića je da žene koje su u svojim odnosima imale održanu strast i pojačanu seksualnu želju nisu imale neverovatne tajne ili super seksualne moći. Drugim rečima, nije bilo nekih razikua u karakteristikama ličnosti koje su dovele do višeg ili nižeg nivoa želje. Umesto toga, žene sa velikom seksualnom željom držale su se određene i realistične perspektive o tome kako bi seks u dugoročnim vezama trebao izgledati, i prihvatile su ih.

Mentalno prisustvo tokom seksualne aktivnosti, seks kao prioritet u vašoj vezi i aktivno i namerno rešavanje problema kada se oni pojave, mogu mnogo učiniti u vraćanju iskre u vašu vezu. Dragi muškarci, sada kada sve ovo znate o vašim partnerkama, vreme je da isprobate nove,vruće stvari i raspalite strasti sa vašom partnerkom.

A, ako vam trebaju dodatni saveti o tome, sve što tražite ćete naći upravo

Autor: Pink.rs