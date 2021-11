ZAVISNA OD SE*SA SA BIVŠIM: Nakon vođenja ljubavi VRAĆA SE ŽENI, ali...

Šok ispovest:

– Nakon što se napijem, zovem bivšeg dečka koji je oženjen, a on uvek dođe i divlje vodimo ljubav – ovim rečima započela je jedna Britanka svoju ispovest.

– Imam neverovatan seks sa bivšim koji je sada oženjen i ima malo dete. Volela bih da mogu da prestanem, ali svaki put kada ga blokiram na društvenim mrežama, usamim se, popijem piće i okrenem njegov broj.

– Kasno uveče dolazi u moj stan na divlji seks. Nikada se ne mota okolo i kada završimo vođenje ljubavi, on odlazi kući svojoj ženi i detetu, ostavljajući me da se osećam iskorišćeno.

– Ja imam 28, on 31 godinu. Upoznali smo se na poslu pre šest godina, ali je posle 18 meseci raskinuo sa mnom jer me nije video na duže staze pored sebe. Bila sam skrhana jer sam se potajno nadala da ćemo se jednog dana venčati. Ali onda mi je, pre godinu i po dana, iz vedra neba poslao poruku.

– Znala sam da je bio pijan kada mi je poslao poruku pitajući me kako sam. I ja sam bila prilično pripita i pošto živim sama, nije mi smetalo da on dođe. Za početak, seks je bio bolji nego kada smo bili par. Radili smo to svuda i ja sam bila veoma avantrustičkog duha. Znala sam da je ono što radim pogrešno i tada budem odlučna da ga izbacim iz svog života.

– Ali onda popijem piće, odblokiram ga i on ponovo dođe kod mene. Došao je sinoć i nismo čak ni popili piće pre nego što me je odveo u krevet. Seks je bio zadovoljavajući, ali nekoliko minuta kasnije se obukao i otišao. Pokušala sam da ga zagrlim, moleći ga da ostanem, ali je on odbio. Poslednje što je rekao je: “Nemoj me blokirati”. Sutradan nisam dobila nijednu poruku, niti poziv od njega, pa sam ga ponovo blokirala.

– Odlučna sam da ga se držim podalje, ali bojim se da ću ga ponovo kontaktirati nakon što popijem. To je kao zavisnost – završila je ona.