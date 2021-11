VELIKA GREŠKA: Ne skidajte bela vlakna sa mandarina!

Sezonsko voće koje pruža veliki spektar vitamina i jača naš imunitet u ovim hladnim vremena su mandarine! Šta ih čini tako bogatima i slatkima, otkrivamo vam u nastavku.

Mandarine jačaju kosti

Mandarine sadrže mnogo elemenata u tragovima i minerala, poput kalcijuma. Oni jačaju kosti i osiguravaju zdrave zube. Pored toga, mandarine imaju posebno dobru bioraspoloživost – to znači da telo može bolje da apsorbuje hranjive sastojke sadržane u agrumima. Razlog tome je voćna kiselina u mandarinama.

Mandarine su dobre za kožu

Telu je potrebno vitamina C za zdravu i čvrstu kožu, jer to osigurava izgradnju više kolagenog vezivnog tkiva. A to nam zauzvrat daje lepu i glatku kožu. Međutim, telo ne može samo proizvesti vitamin C – potrebno ga je unositi hranom. A mandarina je prava bomba vitamina C! Takođe je važan za kožu, a ima ga pregršt u mandarinama: takozvani pro-vitamin A, poznat i kao beta karoten, koji osigurava regeneraciju stanica.

Mandarine poboljšavaju imunološki sistem

Vitamin C u mandarinama pomaže nam i u borbi protiv prehlade. Ovaj vitamin generalno jača naš imunitet, ali ako nas je prehlada već zahvatila, takođe može skratiti trajanje prehlade. Tri do četiri mandarine dnevno su idealne – to znači da smo već pokrili trećinu dnevnih potreba za vitaminom C.

Mandarine pomažu pri mršavljenju

Teško za poverovati, ali je istinito: američki naučnici otkrili su da nam mandarine čak mogu pomoći pri mršavljenju. Sastojak nobiletin, kog sadrže ovi mali agrumi, podstiče sagorevanje masti. Savet: nobiletin se uglavnom nalazi ispod kore u belim vlaknima koja često skidamo. Stoga vredi i njih pojesti.

Mandarine štite jetru

Usput, nobiletin ima još jedno dobro svojstvo: takođe osigurava da se prekomerna masnoća ne skuplja u jetri i održava je zdravom. Masna jetra, koja nastaje prvenstveno zbog unosa šećera i ugljenih hidrata, okidač je za razne bolesti, poput raznih vrsta raka, dijabetesa i osteoporoze.