Presudni znaci otkrivaju da li će vaša veza uspeti: Leptirići u stomaku nisu dovoljni

Velike razlike u domenu inteligencije i obrazovanja mogu da predstavljaju prepreku u razumevanju, razmeni interesovanja i aktivnosti.

Iako bi mnogi rekli da se suprotnosti uvek privlače, posebno kada su u pitanju muško-ženski odnosi, novije studije pokazuju da su za dugotrajnu i uspešnu vezu ključne sličnosti i zajednički ciljevi.

Intelektualna kompatibilnost je, kažu studije, srž dobre veze, iako se mnogi prvobitno fokusiraju na to da li osećaju one čuvene leptiriće u stomaku kada ugledaju voljenu osobu ili pomisle na nju.

Ukoliko vaša veza ima sve navedene osobine, definitivno ste dobar spoj koji, osim zaljubljenosti i fizičke privlačnosti, veže nešto mnogo dublje i dugotrajnije.

1. Imate iste intelektualne vrednosti

Svakoj osobi u vezi potrebno je vreme koje će posvetiti samo sebi i svojim hobijima. Ipak, ukoliko se često ponavlja to da vi čitate knjigu, a on je pred televizorom i gleda rijaliti programe, to je definitivno znak da niste na istim talasnim dužinama.

Osim toga, ukoliko vas više zanima da vikend provedete obilazeći neki muzej, dok je njemu ta ideja neprivlačna, razmislite o tome koliko se poklapate.

2. Učite jedno od drugog

Ako pogledate bilo koju osobu koja je zadovoljna i srećna, to sigurno znači da konstantno radi na sebi i unapređuje svoje znanje.

Teško da će iko ko stagnira biti zadovoljan. Zato ne čudi da studije pokazuju da samo parovi koji jedno od drugog stalno uče imaju izglede da duže opstanu u srećnoj vezi.

3. Sanjarite zajedno

Ako često neobavezno ćaskate o ciljevima i budućnosti i oni se poklapaju, na dobrom ste putu.

Ukoliko jedno drugom ne morate da objašnjavate svoje planove i uvek imate nešto novo da dodate i nadogradite, u vezi ste sa osobom koja je veoma slična vama.

4. Imate sličan smisao za humor

Ako vam se nebrojeno puta dogodilo da jedno započne neku šalu ili dobaci opasku, a druga osoba je dovrši - vi definitivno imate isti smisao za humor.

Ukoliko je nekada dovoljno samo da se pogledate i prasnete u smeh, vaša veza je skoro pa idealna. Ovo ne mora da znači da su svima ostalima smešne i zanimljive iste stvari kao i vama, ali je vama to potpuno nebitno.

