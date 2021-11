OVA HRANA PRAVI HAOS U VAŠEM ORGANIZMU! Izbegavajte ove namirnice, od njih će vam hormoni PODIVLJATI

Izbegavajte ih!

Ishrana koju biramo svakodnevno bitna je ne samo za izgled kože, kilograme i dijetu koju trenutno pokušavamo da ispratimo, već i za izbalansiran odnos hormona koji prave veliku promenu i uticaj na naše zdravstveno stanje, na to kako se osećamo i izgledamo.

Međutim, preterani unos namirnica kao što je beli hleb, jogurt i mnoge druge namirnice koje su prošle koroz industijski proces prerade mogu uticati na hormone.

Evo kojih 5 namirnica štete vašim hormonima:

Neorganski proizvodi – Kvalitet hrane i odakle ona dolazi je izuzetno važan, jer neorganska hrana može da sadrži dodatne hormon, hemikalije i antibiotike. Svi ti toksini i pesticidi negativno utiču na balans hormona i celokupno zdravlje. Ovo se posebno odnosi na meso koje nije organskog porekla (često se u piletini nalaze dodatni hormoni).

Šećer – Uravnotežen unos proteina, masti i ugljenih hidrata je neophodan za zdravlje. Ali ako konzumirate beli šećer, i to u povišenim količinama, to može dovesti do insulinske rezistencije, ali i do hormonske neravnoteže.

Beli hleb – Osim što sadrži gluten, beelo brašno i ugljeni hidrati koje sadrži dovode do gojaznosti, a samim tim i do disbalansa hormona, što takođe nepovoljno utiče na funkcionisanje nadbubrežne i štitne žlezde.

Mlečni proizvodi u velikim količinama mogu da izazovu iritaciju i upalu creva i sadržati ostatke antibiotika i hormona koji stimulišu rast životinja, ako su neorgasnkog porekla. Sa druge strane, mlečni proizvodi sadrže hormone drugih sisara koji su drugačiji od našeg hormonalnog sistema, što može uzrokovati pometnju u našem telu. Ako ova hrana remeti vašu hormonsku ravnotežu, mogu se kao simptom pojaviti akne.

Soja – može da šteti estrogenu tako što blokira njegovo vezivanja za receptore. Takođe nepovoljno utiče i na druge hormone, posebno na testosteron zbog povišenog nivoa estrogena. Uz prekomernu upotrebu soje, dolazi do inhibicije štitne žlezde. Sa upotrebom soje morate biti posebno pažljivi jer je soja jedna od najčešće genetski modifikovanih useva, sadrži pesticide koji su nepovoljni po telo.