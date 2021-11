Devojka (22) iz Gornjeg Milanovca je poslala DEČKU bezobraznu FOTOGRAFIJU, a onda se sve promenilo

Devojke možda ne pričaju o masturbiranju toliko otvoreno kao muškarci, ali je činjenica da su i one sklone tome. Ovo je ispovest devojke koja je odlučila da dečku pošalje sliku u akciji, iako je on tradicionalista i ne gleda blagonaklono na žensko samozadvoljavanje.

Ona je svoju priču podelila 2017. godine, a mi vam je prenosimo u celosti.

Sa 22 godine kupila sam mali vibrator, isprobala ga, ali nije mi bilo prijatno. Od tog trenutka shvatila sam da su moja ruka i prsti više nego dovoljni kad sam sama. Iz nekog razloga uvek koristim levu ruku, iako sam dešnjakinja. Nisam sigurna zbog čega je to tako.

Živim u Gornjem Milanovcu, kao i moj dečko. Bili smo u vezi nekoliko meseci kada me je pitao da li masturbiram kada sam sama. Odgovorila sam mu da ne radim to kada imam partnera, zato što smatram da je to suvišno ako već imam intimno zadovoljstvo sa njim.

Nadala sam se da smo time stavili tačku na tu temu, ali on je nastavljao da ispituje šta najviše volim i kako to radim. Ispostavilo se da ga to privlači. Nisam želela da mu otkrijem svoju tajnu i tehniku sa prstićima, koji za manje od dva minuta mogu da me dovedu do najboljeg vrhunca u životu.

Jednog dana odlučila sam da mu pošaljem sliku čitave akcije. Uradila sam to preko aplikacije Whatsapp. Kada je video sliku, nije ništa odgovorio.

Nisam znala kako će reagovati i šta mu se motalo po glavi, jer prilično drži do tradicionalnih vrednosti. Posle par sati pozvonio je na moja vrata i imali smo intimni odnos kakav ne pamtim.

Sva sreća pa je bilo izvodljivo, jer roditelji nisu bili kod kuće.

Par nedelja kasnije, ugovorili smo romantičnu večeru kod mene. Počeli smo da se ljubimo i skidamo, i sve je delovalo kao uobičajena predigra. Međutim, onda sam ga odgurnula, legla i počela sama da udovoljavam sebi, kako to inače radim.

Pravila sam se da on uopšte nije u sobi. Kada sam bila gotova, otvorila sam oči i videla dečka kako me gleda otvorenih usta. Rekao mi je da u životu nije video ništa seksepilnije.

Nakon što sam dečku pokazala kako to radi, on se promenio – postao je mnogo senzualniji i aktivniji tokom odnosa. Nije lako pokazivati tako intimnu stvar drugome, ali zauzvrat dobijate užitak kakav ne pamtite.

I zato, nije mi bitno da li dobro zarađuje ili ne – živimo od prosečne zarade, volimo se, imamo sjajnu intimu i što je najvažnije i najbitnije pre svega toga – razumemo se i podržavamo.