Par se posle 9 godina setio da otvori svadbeni poklon, unutra pronašli nešto sjajno

Ali uz nju su mladenci od tetke Alison dobili i stroga uputstva – da je ne otvaraju do prve veće svađe.

I premda se par za prvih devet godina braka, kako su priznali za Miror, nebrojeno puta posvađao, tetina koverta ležala je neotvorena i zaboravljena na polici, a Kejti je u Fejsbuk grupi 2016. godine “Love What Matters“ objasnila:

„Setila sam se dana venčanja pre skoro devet godina pa sam razmišljala koji naši venčani pokloni imaju neko posebno značenje.“ Objasnila je kako se setila tetkinog poklona koji je ležao neotvoren u ormaru. Ona i suprug, rekla je, mislili su da je u koverti običan ključ koji simbolično spašava brak.

Couple waited nine years to open a wedding gift, what they found will shock you https://t.co/rRpIssmbza pic.twitter.com/xeyvNSuYCc