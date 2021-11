Čim se uznemirite, posegnete za hranom… Imate znake emotivnog prejedanja!

Da li ste ikada bili toliko pod nabojem emocija da više niste marili šta od hrane doslovno “trpate” u sebe? Možda ste bili ljuti, tužni, usamljeni, uznemireni, srećni ili umorni, i onda ste sebi rekli: "Ma, šta me briga za moju glupu zdravu ishranu, naješću se i barem ću tako uživati! Poznato? Da.

Većina ljudi misli da je jedini način da se ovo prevaziđe da povećaju motivaciju da ograniče nezdavu ishranu i izgube suvišne kilograme. To nije loša ideja, ali to nije jedina stvar koja pomaže.

Vi trenutno mislite da morate da se brinete da se li možete, ili ne možete, držati zdrave ishrane. Ali, šta ako osporite tu pretpostavku? Zašto se morate brinuti? Zašto ne postoje neke stvari koje radite bez obzira na to da li vam se to sviđa ili ne?

Jedna od tajni koja može pomoći rešenju ovog problema jeste da ne moramo povlađivati svojim osećanjima: savršeno smo sposobni da zdravo jedemo uprkos njima. U stvari, ovo je gotovo neophodnost za svakoga ko želi da izgubi na težini i da zadrži optimalnu težinu.

Recimo da kada dođete kući uveče, poslednje što ćete želeti da uradite je da pojedete zdrav obrok sa salatom. Reći ćete-“ imao/la sam previše naporan da bi sad spremao/la zdrav obrok. Hajde da kupim picu usput i da uživam! " To znak za vas da treba da napravite veliku, zdravu salatu, baš zbog toga što vam se to ne sviđa. Ili, još bolje, pripremite obrok za večeru odmah ujutru, stavite je u frižider i onda znate da vas čeka spreman zdrav obrok kada dođete kući. (Mnogo je lakše donositi dobre odluke o hrani ujutru kada ste sveži i odmorni).

Postoji vaša obmana upravo u rečenici: "Ne zanima me da jedem zdravo baš sada, ne osećam se baš najbolje, i zato, moram se dobro najesti". Biće vremena kada ćete sebi moći i to povremeno da dopustite, to je neizbežno. Ravnodušnost je prirodni deo oporavka od prejedanja. Ali to je u redu, ne morate da se brinete, samo treba da uradite ono što je ispravno. Zapravo, možete koristiti svoju ravnodušnost i / ili negativna osećanja u vezi sa brigom za sebe kao katalizator da uradite pravu stvar, i da izaberete pravi zdrav obrok.

Još jedna važna tačka o motivaciji je ova: ako vam zaista nije stalo do zdrave ishrane, ne biste čitali ovoliko i ne biste došli do kraja ovog teksta. Istina je da vas brige i obično negativna osećanja duboko pogode i izmuče, ali u trenutku iskušenja vaš se mozak se aktivira i pogrešno usmerava vaš nagon za preživljavanjem na nešto manje nego dobro za vas - nezdravu hranu. Učenje ignorisanja ovih impulsa je veština koja se može trenirati.

Ako ste sada spremni da se pobrinite za svoju zdravu ishranu i zdravo i vitko telo, imamo pravi proizvod za vas.

Herbafast detox je preduslov zdravog mršavljenja, pomoću koga možete pročistiti svoj organizam i osloboditi se viška tečnosti, nagomilanih toksina i napokon eliminisati dosadni celulit.

Herbafast detox doprinosi:

• eliminaciji viška vode

• eliminaciji toksina

• prečišćavanju organizma

• detoksikaciji organizma

• smanjenju celulita

Herbafast detox - vaša limfna drenaža u samo jednoj kapsuli dnevno!

Izaberite bolju verziju sebe. A pomoć imate - Herbafast detox!

Autor: P.R.