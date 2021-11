Trudnoća kao priprema za novu ulogu!

Dolazak novog člana je veoma važan i blagosloven događaj za svaku porodicu. Bilo da čekate svoje prvo dete ili ste odlučili da svom mališanu podarite batu ili seku, osećaj da se bliži momenat kada ćete dovesti na svet malo biće je neprocenjiv i iznova uzbudljiv.

Ulazak u deveti mesec nagoveštava da se termin polako približava, ali to nije nešto zbog čega bi se trebalo brinuti. Naprotiv, radujte se, jer ćete uskoro imati priliku da se ponosite „plodovima“ svoje ljubavi. Ne zaboravite da je beba deo vas i da ona oseća svaku emociju koju proživljavate, zato se tokom čitave trudnoće relaksirajte, šetajte, smejte se i pevajte. Radite sve ono što vas opušta i usrećuje.

Kako se bliži 38. nedelja trudnoće, beba se polako namešta u stomaku i zauzima odgovarajući položaj, što je jasan znak da će uskoro biti u vašem naručju. Prateći simptomi koji se javljaju u ovoj nedelji, ali se mogu javiti i ranije, takođe daju nagoveštaj da se porođaj bliži. Ono što ćete primetiti je da se vaš stomak spustio i da imate sve češće bolove u vidu pripremnih kontrakcija. Ukoliko ovi simptomi izostanu, ni to nije razlog za brigu.

Kako bi zaokupirali svoje misli, ovo je idealan period da pripremite sve za dolazak bebe. Osim opremanja bebine sobe, ukoliko vam to mogućnosti dozvoljavaju, krenite u nabavku bebine garderobe, kako bi sve bilo spremno za njen dolazak. Imajte da umu da bebe veoma brzo rastu, pa bi bilo dobro da imate u garderoberu i veće veličine. Ukoliko imate sačuvane stvari od prethodne trudnoće, operite ih i pripremite. Ne treba napominjati da životni prostor, a posebno prostorija u kojoj će beba boraviti, treba da bude čista i uredna, ali nemojte preterivati sa sterilisanjem.

Kako biste olakšali sebi, potrošne zalihe kao što su vlažne maramice, pelene, kreme, bebi puder i ostalu kozmetiku, pripremite pre porođaja.

Obratite pažnju i na suplemente – kada početi sa uvođenjem vitamina D, K i Omega 3?

Majčinstvo zaista jeste posebna uloga i koliko god čitali o tome, čini vam se da niste dovoljno pripremljeni. Hrana za bebe je od posebne važnosti i tu smo uvek u nedoumici na koji način izabrati najbolje za svog mališana. Naravno, isharana majke u ovom periodu mora biti raznovrsna i redovna jer preko mesa, povrća, voća, žitarica, mlečnih prizvoda možete da unesete dovoljno vitamina D3, B, C i drugih minerala. Kako se priroda pobrinula i za to, znajte da je majčino mleko najbolja hrana, jer će putem njega uneti sve potrebne nutrijente. Međutim, bilo da dojite vašu bebu ili ste se iz određenih razloga odlučili da koristite dohranu, u nekim slučajevima to možda neće biti dovoljno.

Naše podneblje je takvo da je nemoguće uneti dovoljnu količinu minerala i vitamina prirodnim putem. Iz tog razloga, za pravilan rast i razvoj vaše bebe, pedijatar može preporučiti i korišćenje određenih suplemenata. Oni vitamini koji su deficitarni, ali neophodni su upravo vitamin D, vitamin K i Omega 3 masna kiselina.

⋅ Važnost vitamina D ogleda se u izgradnji dobrog imuniteta bebe i pravilnom razvoju bebinih kostiju i zubića. Sadržan je u jako malom broju namirnica ( jaja, masna riba) i aktivira se boravkom na suncu, što nije preporučljivo u prvim nedeljama bebe, zbog osetljivosti kože.

⋅ Vitamin K je prirodno deficitaran, a igra veliku ulogu u procesu koagulacije krvi. I ovaj vitamin je potrebno nadomestiti putem suplementacije, ali samo uz dogovor sa vašim pedijatrom.

⋅ Omega 3 masne kiseline najviše ima u plavoj ribi. Kako se ne stvara u našem organizmu, moramo ih unositi putem ishrane ili suplemenata. Značaj ovog nutrijenta ogleda se u pravilnom razvoju nervog sistema i vida.

Adaptacija doma za dolazak bebe – obezbedite stepenice i „crne tačke“ u kući

Tek sa dolaskom bebe shvatate da vaš životni prostor nije bezbedan za male vragolane, koji tako brzo rastu. Čini vam se dok trepnete, da je vaše dete već propuzalo i počelo da otkriva svet oko sebe, uglavnom pipajući sve ono što ne treba. Dok je beba još mala, na vreme organizujte obezbeđivanje prostorija.

Ukoliko u vašem domu imate stepenice za potkrovlje, obavezno ih osigurajte dodatnim graničnikom u vidu kapije, da se vaše dete ne bi povredilo kada prohoda. Utičnice obavezno zatvorite odgovarajućom zaštitom, jer će tu beba prvo staviti svoju ruku, čim joj se bude za to ukazala prilika. Nabavite zaštitu za kablove i uredite ih tako da ne budu u vidokrugu vašeg deteta, a takođe i osigurajte ćoškove stolova i kredenaca, koji mogu biti potencijalna opasnost za vašeg mališana.

Uloga roditelja je veoma odgovorna, ponekad i naporna, ali je sve to zanemarljivo kada vas vaša beba pogleda i kada vam se osmehne.