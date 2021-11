Evo zašto NIKADA ne bi trebalo da ljuštite koru s jabuke

Moguće je smanjiti unos pesticida ako oljuštite voće koje nameravate da pojedete. Međutim, tako nećete uneti važne sastojke, posebno kad se radi o jabukama, piše Furthermore.

„Kora jabuke može da sadrži 90 posto postojećih pesticida, ali takođe i 50 posto hranjivih materija“, kaže Džo Robinson, autorka knjige Eating on the Wild Side.

Ona preporučuje kupovanje jabuka iz organskog uzgoja i jedenje kore. Ako to nije moguće, kaže da možete oprati voćku u sodi bikarboni. Prema istraživanju koje je objavio Journal of Agricultural and Food Chemistry, potapanje jabuka u vodi i sodi bikarboni na 12 do 15 minuta može ukloniti 80 posto fungicida koji može da prodre kroz koru. Mešavina će takođe ukloniti 96 posto pesticida. Pranje u običnoj vodi sa slavine nije toliko efikasno.

Čini se da soda bikarbona razgrađuje pesticidne molekule i tako pomaže čišćenju vašeg voća. Idealna razmera za čišćenje su dve čaše vode i jedna kafena kašičica sode bikarbone.

Osim jabuke, kora od lubenice je takođe vrlo zdrava. Sadrži amino kiselinu citrulin koja poboljšava unos kiseonika prilikom vežbi izdržljivosti. Kako biste umanjili gorčinu kore, jedite je ukiseljenu. Možete je kiseliti u mešavini soka od limete, soli, sirćeta, šećera te začina.

Takođe, možete isprobati i limunsku so, odnosno mešavinu kore od limuna s prstohvatom soli kako biste začinili ribu i meso. Aroma ove kore može vam poboljšati raspoloženje.