Ovo su sitnice oko kojih se parovi najčešće svađaju: Šta te rasprave zapravo znače

Sigurno vam se nekada desilo da za vreme svađe sa partnerom zastanete i zapitate se zašto je uopšte došlo do rasprave.

Međutim, teraputi kažu da se ovde obično radi o nekoj pozadini koju bi trebalo razrešiti i problemu koji oba partnera prećutkuju.

Kejt Tejlor, stručnjak za bračne odnose navodi najčešće primere svađa parova i šta se zapravo iza toga krije, ali i načine na koji to možete rešiti.

U kući je prevruće ili prehladno

Kako Tejlor kaže, vi mislite da se svađate oko udobnosti, ali je zapravo reč o hormonima.

Studije kažu da žene zbog većeg nivoa estrogena preferiraju da borave u toplijim prostorijama, pa je za većinu temepratura idealna oko 25 stepeni, dok muškarcima više prija kada je temepratura oko 21,5 stepeni.

- Napravite kompromis i podesite temepraturu na 22 stepena, da nikom ne bi bilo neprijatno - savetuje Tejlor.

Upaljena svetla

Ako mislite da se svađate u vezi bespotrebnog rasipanja novca, pravi razlog je zapravo to što neko od vas misli da je on odgovorniji u vašoj vezi.

Dok je obično jedna osoba u vezi uvek bezbrižna, druga o svemu vodi računa i misli, pa ne uspeva da se opusti i bude zabavna.

- To možete da promenite ako ravnomerno podelite poslove. Zamenite uloge. Nekada i brižan partner treba da se opusti, a onaj koji je uvek opušten da recimo plati račune i ode u nabavku. Kada vidi koliki su troškovi, počeće da vodi računa i o tome i razumeće zabrinutost onog drugog - savetuje Tejlor.

Punjenje mašine za pranje sudova

Vi mislite da se svađate oko prljavog posuđa, a zapravo je reč o tome da se neko od vas pravi nevešt.

Ako se redovno oko toga svađate, i jedno od vas uvek to radi jer je navodno u tome bolji, moguće je da se ona druga strana pravi nevešta, i tako prepušta obaveze.

- Svaki put kada onaj partner koji se pravi nevešt nešto uradi pogrešno, onaj drugi bi trebalo da ga zamoli da to uradi ponovo. Opet i opet, sve dok ne uradi onako kako to zapravo treba. Tako će shvatiti da je podela obaveza stvar koja se u vezi ne izbegava - savetuje terapeutkinja.

Bacanje smeća

Vi mislite da se svađate oko izbacivanja smeća, a zapravo je reč o motivaciji.

Dešava se da što češće nekog podsećamo na nešto, on to brže zaboravlja. Naime, kako bi održali motivaciju za obavljanje dosadnih zadataka, ljudi barem sami određuju kada će i na koji način to nešto obaviti.

- Prestanite sa organizovanjem. Neka vaš partner preuzme potpunu odgovornost nad svojim obavezama, a vi pokušajte što manje da se mešate i komentarišete način na koji ih obavlja - zaključuje terapeutkinja Tejlor.

