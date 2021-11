Bila sam PROFESIONALNA DOMINA, a ovo je NAJBIZARNIJI ZAHTEV koji sam dobila!

Jedan korisnik Redita pitao je seksualne radnice koje su najsmešnije i najzanimljivije stvari koje su klijenti od njih tražili, a rasprava je privukla pažnju hiljada korisnika te društvene mreže.

Ovo su neki od odgovora.

„Moja cimerka radi kao poslovna pratnja i jedan klijent joj je jednom platio da se pretvara da trlja o sebe ružičastu penu za izolaciju i govori koliko je to svrbi – dok je on masturbirao.“

„Ja nisam eskort dama, ali jedna moja prijateljica je bila… Imala je svoj veb šou i neko je samo želeo da je gleda dok renda sir… Rendala je sir oko 45 minuta. Ne sećam se koliko ga je bilo, ali sir je zauzeo ceo frižider“

„Ne ja nego prijateljica. Ona je profesionalna maziteljka (160 dolara na sat) koja ima muškarca koji joj plaća da dolazi u njegovu kancelariju ponedeljkom dok on obavlja poslovne razgovore i juri potencijalne klijente. Sedi iza njega i mazi ga sat vremena. Dolazi svake nedelje i prodaja mu je eksplodirala. Rekao joj je da je mrzeo taj deo posla i da je uvek bio neraspoložen pre nego što je počela da dolazi.“

„Bila sam profesionalna domina i imam puno priča, ali jedna od čudnijih je o ekstremno napornom fetišisti koji se pali na ispuštanje gasova. Želeo je da koristim pumpu za bicikl da bih se napunila vazduhom i mogla jako da „pustim goluba“ njemu u lice. Odbila sam. Zatim me pitao da izađemo i bio je iskreno zbunjen oko toga zašto sam ga odbila.“

„Najzabavniji zahtev je bio poziv da dođem u hotel noć kada se održavala prva debata Klintonove i Trampa. Tip mi je platio dva sata CBT-ja (cock and ball torture) što se u bukvalnom prevodu odnosi na mučenje penisa i nanošenja bola, dok je gledao TV…“

„Imala sam klijenta koji je voleo da bacam pite na njega dok je masturbirao…“

„Jedan mi je plaćao da gleda dok me profesionalac masira. To je to. Ništa seksualno. Maserka bi došla u kuću, a klijent bi sedeo u uglu i gledao. Nije se čak ni dirao. Bilo je neverovtno. Najbolji posao ikada. Ponekad mi nedostaje.“

