BIZARNI FETIŠ: Zaljubila se u MUŠKARCA, započela VEZU sa njim, a zatim se suočila sa GADOSTIMA u kojima UŽIVA

Deidre je stručnjak za odnose u vezi. Ovoga puta javila joj se za savet devojka čiji dečko ima fetiš zbog kojeg joj se sve manje sviđa, zbog ovoga ne želi da sa njim ima odnose. Sviđaju mu se moja sopala. Mogao bi da ih ljubi i liže satima, a kada to radi, toliko se uzbudi da mi se čini da bi mogao da eksplodira tamo dole.

Moj dečko ima 46, a ja 40 godina, zajedno smo tri meseca. U početku mi je ovo što radi i prijalo, ali sada počinje da mi smeta. Uopšte ne smatram ni da imam lepa stopala, prsti su mi predugi i kvrgavi, a čini mi se i da mi stopala tokom leta nemaju baš prijatan miris.

Pre nekoliko dana došao je kod mene na večeru, sipala sam nam vino, a on je odmah predložio da mi odradi pedikir. Celo veče je govorio o mojim stopalima, kako imam divnu kožu na stopalima i prelepe prste. Čini mi se da mu se samo to i sviđa na meni, a to me čini nesigurnom. Imamo mi i normalan seks, ali je lizanje stopala uvek deo predigre.

Ne želim da ga ostavim jer ga volim, duhovit je i veoma zabavan, veoma ljubazan, ali želim da me voli celu, a ne samo moja stopala.

Deidre je odgovorila: Njegova potreba da vodi ljubav sa vašim stopalima, nije normalna, ni uobičajena. Zbog toga se vi osećate zapostavljeno, kao da vas vara sa vlastitim stopalima, jer vi ste mnogo više od toga i logično je da se tako osećate. Predlažem da mu to kažete, da vam smeta ovakvo ponašanje i da ovaj deo vašeg intimnog života morate da preskačete neko vreme dok se stvari ne unormale. Savetujem da to uradite u momentu kada ste oboje savršeno smireni i kada niste u krevetu, da to ne bi shvatio kao odbijanje.

