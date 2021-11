POČEO JE BOŽIĆNI POST! Evo kako da postimo, a da ne ugrozimo zdravlje i imunitet dok vlada KORONA VIRUS!

Počeo je veliki Božićni post. Ovaj post uvek počinje 28. novembra i traje 40 dana, zaključno sa Badnjim danom, 6. januar.

Prema pravilu, na vodi se posti sredom i petkom, dok je ostalim danima dozvoljeno koristiti ulje i vino, a subotom i nedeljom, kao i velikim praznicima poput Vavedenja i Svetog Nikole, može se jesti riba.

Kako post isključuje konzumiranje mesa i mlečnih i živoitnjskih proizvoda koji su na našim prostorima najčešči izvor proteina, ali i drugih ključnih nutrijenata, ne smemo narednih 40 dana provesti na krompir salati i džemu i hlebu, već se treba pobrinuti da organizam i dalje dobija neophodne vitamine, minerale i druge hranljive sastojke, naročito zbog epidemija korona virusa.

Kako da ove godine ispostimo Božićni post, a da pritom sačuvamo zdravlje i ojačamo imunitet? "Post ne treba da bude jednoličan da ne bismo smanjili imunitet i da ne bi došlo do problema sa zdravljem. Posebno je važno ne izbegavati doručak. Tokom posta treba uzimati namirnice koje su sveže i sadrže vitamine, minerale i vlakna", istakla je Bakrač.

Ako postoji opasnost da se postom ugrozi zdravlje, vernik se razrešava od posta (bolesnike, trudnice i dojilje sveštenik će uvek razrešeti posta).

Posebno obratite pažnju na unos vitamina D, B12 i vitamina C.

Hrana koja je bogata vlaknima su: čija semenke, avokado, jabike, bademi, lanene semenke, leća, pasulj, artičoke, banane...



Hrana koja je bogata mineralima: pirinač, spanać, tikvice, mahunarke, paškanat, riba, kukuruz, krompir, brokoli, kelj...

Hrana bogata vitaminima:

-Slatka paprika je izvor 4 od 14 esencijalnih vitamina. Tu se misli na vitamine A i C, beta-karoten i likopen.

-Orasi su izvor 4 od 14 esencijalnih vitamina. Tu spadaju: B1, B2, B6 i E. Pokušajte da uzimate od 1-2 šake na dan. Dobri izbori su i bademi.

-Pečurke su izvor 4 od 14 esencijalnih vitamina: B2, B3, B5 i D. Gljive su veoma hranljive, a imaju nizak sadržaj ugljenih hidrata i kalorija.

-Brokoli je dobar izvor 6 od 14 neophodnih vitamina. Tu spadaju vitamini A, B9, C, E, K i beta karoten.

-Riba je dobar izvor 9 od 14 neophodnih vitamina. Ovo uključuje vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, D i E. Tuna i pastrmka pružaju najviše vitamina, ali obavezno uzimajte široku lepezu ribe za zdravu ishranu.

-Tamna zelena lišća su dobar izvor 8 od 14 esencijalnih vitamina. Oni uključuju vitamine A, B2, B3, B6, B9, C, E, K i Beta-karoten. Najbolji izvori su spanać i kelj.

