PROMENA VREMENA utiče na ZDRAVLJE: Od glavobolje do SRČANOG UDARA, obratite pažnju NA OVE SIMPTOME

Poslednjih godina se vreme izrazito promenilo. Sve je više naglih promena vremena kada u samo jednom danu temperature padnu ili se dignu za 20 stepeni, a tada najčešće osećamo onu poznatu težinu.

Simptome i tegobe koje osećamo prilikom vremenskih promena nazivaju se meteoropatija, a osobe koje pate od njih su - meteoropate. Još je Hipokrat 400 godina pre nove ere tvrdio da onaj ko želi da se bavi izučavanjam medicine mora da uzme u obzir i godišnja doba, temperature, kao i kvalitet vode za piće – okolnosti u kojima živi pacijent. To ujedno znači da je smatrao da postoji izvesni uticaj vremena na zdravlje.

Postoji više grupa bolesnika koji su prilično osetljivi na promene vremena. Njih muče reuma, astma, srčane smetnje, pre svega angina pektoris i visoki krvni pritisak, čir na dvanaestopalačnom crevu i želucu, psihoza i druge psihičke tegobe. Lekari ističu da astmatičar oseti i reaguje u periodu od tri do 48 sati pre nego što usledi nagla promena temperature i zato je dobro znati bioprognozu, na osnovu koje doktor daje savet kako da ugrožene osobe što bezbolnije prebrode period koji nailazi.

Šta se, pored ostalog, događa s našim organizmom kad se vreme menja?

Promene krvnog pritiska

Vaš pritisak može da varira iz brojnih razloga, pa tako i zbog vremenskih nepogoda. Naime, kada dolazi do naglih promena vremena, dolazi i do promena pritiska, a to direktno utiče na naš organizam. Pod uticajem visokih temperatura dolazi do širenja krvnih sudova, što može dovesti do pada krvnog pritiska. Kod niskih temperatura dolazi pak do sužavanja krvnih sudova, što može uticati na povećanje krvnog pritiska.

Glavobolja

Osobe koje su inače sklone glavoboljama, teško podnose nagle i ekstremne promene vremena. Česte su i pojave migrenskih napada.

Problemi sa spavanjem

Vreme utiče i na naš san. Leti se zbog visokih temperatura dogodi da ne možemo da zaspimo, dok ulaskom u jesen počinjemo da spavamo duže. Istraživanje objavljeno u Journal of Psychosomatic Research pokazalo je da su ispitanici tokom oktobra, odnosno tokom jeseni, spavali čak i do tri sata duže nego u bilo koje drugo doba u godini. Nažalost, to ne znači da smo odmorniji. Ispitanici se nisu osećali bolje i poletnije, naprotiv, bili su umorniji nego kad su spavali manje.

Povećani broj srčanih udara

Kada su temperature niže, krv sporije teče našim venama, a to utiče na srce. Nažalost, tokom hladnijih dana povećava se rizik od srčanog udara.

Problemi s disanjem

Izrazito visoke ili niske temperature negativno utiču na naš disajni sistem, zato se nemojte iznenaditi ako osetite probleme s disanjem.

Oslabljeni imunitet

Nagle i ekstremne vremenske promene direktan su udar na imunološki sistem, zato se nemojte iznenaditi ako s padom temperature obolite od prehlade.

Autor: Z.L.