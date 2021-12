D-DIMER Doktorka razrešava sve nedoumice: Da li treba da se radi, kada i ŠTA KAD VREDNOSTI RASTU

Kod pacijenata sa potvrđenom infekcijom Covid19 radi se D-dimer, jer sistemsko zapaljenje u organizmu i hipoksija povećavaju rizik od tromboze. Međutim, nije preporučljivo raditi laboratorijske analize bez prethodnog pregleda ili savetovanja sa lekarom.

Zbunjeni i uplašeni dugotrajnom pandemijom, često u nemogućnosti da porazgovaraju sa svojim doktorom, ljudi masovno na svoju ruku rade različite analize, a posebno idu „da izvade D-dimer, provere gustinu krvi“, kako kažu. To rade naročito za vreme i posle preležanog kovida. Plaše se tih rezultata, iako zapravo i ne znaju šta oni znače i kako da ih tumače. U razgovoru sa dr Danielom Vasić, specijalistom transfuzijske medicine, razjasnili smo neke nedoumice oko D-dimera i dobili odgovore na važna pitanja. Zbog čega je praćenje njegovih vrednosti značajno, da li je vezano samo za kovid, da li je normalno da bude povišen i kada imamo bilo kakvu drugu infekciju…?

Dijagnostički test

– D-dimer je krajnji produkt razgradnje fibrina, koji nastaje i kada se krvni ugrušak rastvara u telu, ali za većinu ljudi to je samo laboratorijska analiza krvi. Uglavnom se koristi kao dijagnostički test kojim se isključuje venski tromboembolizam - VTE, odnosno duboka venska tromboza i plućna embolija. Ima negativnu prediktivnu vrednost, što znači da negativan D-dimer (vrednost u ref.granicama< 0,5mg/l) sa velikom verovatnoćom isključuje postojanje VTE kod bolesnika sa sumnjom na trombozu. To je test visoke osetljivosti ali niske specificnosti, a to nam govori da su povišene vrednosti D-dimera prisutne kod brojnih bolesti i stanja, a da pri tome nema tromboze u organizmu. Povišene vrednosti javljaju se kod raznih upalnih procesa, hronične inflamatorne bolesti, maligniteta, kod operativnih zahvata, starijih osoba, u trudnoći, objašnjava dr Vasić, s kojom, ukoliko imate bilo kakva pitanje i dileme na ovu temu, možete da se konsutujete i onlajn preko GDC platforme za zakazivanje video konsultacija ili preko aplikacije GDC Visit me.

Sistemske promene prati porast D-dimera

Na pitanje kada je posebno značajna vrednost D-dimera doktorka kaže da je bitan u praćenju i lečenju u toku i nakon infekcije Covid19.

– Kod svih simptomatskih pacijenata sa potvrđenom infekcijom Covid19 radi se D-dimer. Ova infekcija se već definiše kao sistemska bolest, gde sistemsko zapaljenje u organizmu i hipoksija dovode do značajnih promena u sistemu hemostaze, do razvoja protrombotičnog procesa čime se povećava rizik od tromboze. Sve te sistemske promene u organizmu prati porast vrednosti D-dimera, tako da pacijenti sa teškom kliničkom slikom imaju uglavnom visok nivo D-dimera. Naravno, važni su i dodatni faktori rizika za trombotičke komplikacije: komorbiditeti, kardiovaskularne bolesti, D.mellitus, gojaznost, prethodne tromboze , nepokretnost u toku hospitalizacije...

Dr Vasić kaže da je kod svih simptomatskih pacijenata sa potvrđenom infekcijom Covid19 potrebno uraditi D-dimer. Ukoliko su vrednosti znatno povišene iznad 1,5 do 2mg/l (u odnosu na referentnu vrednost koja je ispod 0,5mg/l ), treba započeti farmakološku profilaksu VTE, te uz individualnu procenu pacijenta i prisutnih faktora rizika razmotriti i hospitalizaciju.

Ne leči se povišena vrednost

– Mora se znati da D-dimer nije bolest i ne leči se njegova povišena vrednost. Samim tim nije preporučljivo samoinicijativno raditi ovu laboratorijsku analizu bez prethodnog pregleda ili savetovanja sa lekarom – kaže dr Vasić.

Međutim, neretko baš ovo postaje problem jer, u nemogućnosti da dođu do lekara, ljudi sami pokušavaju nešto da urade. Sada se pruža mogućnost da putem GDC platforme i aplikacije„GDC Visit me“ za kratko vreme, onlajn, dobijete pravovremeni savet uključujući i sva pitanja vezana za D-dimer kao jedan od važnih dijagnostičkih testova hemostaze.

– U okviru video konsultacija mogu se dobiti konsultacione usluge kod

poremećaja hemostaze, poremećaja koagulacije krvi kod pacijenata na antikoagulantnoj terapiji,regulisanja INR-a kod pacijenata koji koriste Vitamin K antagoniste kao što su Farin, Acenokumarol i Sintrom. Takođe, mogu se dobiti odgovori na sva pitanja u vezi povišene vrednosti D-dimera u okviru praćenja i lečenja u toku Covid19 infekcije i post-Covid infekcije, kod trudnica sa urođenom i/ili stečenom trombofilijom...

Zbog čega je značajan D-dimer

* U dijagnostici i lečenju venskog tromboembolizma.

* U praćenju odgovora na primenjenu terapiju i doziranje antikoagulantne terapije.

* Kod planiranja dužine trajanja antikoagulantne terapije kod bolesnika s venskim tromboembolizmom u cilju prevencije recidiva VTE.

* U praćenju komplikacija trudnoće: preeklampsija, abrupcija placente i HeLLP sindroma, kod visokorizičnih trudnoća sa urođenom ili stečenom trombofilijom.

* Kod sumnje na teško i po život ugrožavajuće stanje Diseminovanu intravaskularnu koagulaciju, u okviru scoore rade se testovi hemostaze D-dimer, Broj trombocita, PT i fibrinogen.

* Dobijenu vrednost D-dimera uvek treba posmatrati uz kliničku sliku i ostale laboratorijske analize, a to može da radi samo lekar.

Autor: