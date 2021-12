Stručnjak za ljubavne veze otkriva: Ovih PET koraka je potrebno da potpuno PREBOLIŠ RASKID!

Prvi korak mnogi preskoče.

Stručnjak za ljubavne veze i osoba koja svojim savetima pomaže brojnim ženama i muškarcima da se izbore sa bolom nakon raskida, Kler Birn (40) otkrila je pet ključnih koraka koji će učiniti da se što pre vratite "u igru".

Kler, koja je inače prijateljica rijaliti zvezde Kortni Kardašijan i koja ju je "vodila" kroz razvod od Skota Disika i kasnije kroz druge raskide, kaže da ovaj plan od pet koraka provereno pomaže kod slomljenog srca.

Ako i vi trenutno patite zbog kraja neke ljubavi, probajte ovu njenu tehniku - ako je pomogla Kortni, možda će i vama!

1. Potpuni prekid kontakta

Iako ovo može biti teško izvodljivo u doba društvenih mreža, svaki oporavak od raskida treba da počne potpunim prekidom svih kontakata.

- Prvi korak je veoma jednostavan - bez kontakta. Nije me briga da li ste sada najbolji prijatelji sa njegovom ili njenom sestrom. Ako želite da se izlečite i nastavite dalje, onda morate da prestanete da pratite svog bivšeg i sve zajedničke prijatelje na društvenim mrežama - rekla je ona.

Priznala je da je će ovo biti veliki izazov u današnje vreme jer imamo tako lak pristup našim bivšim i njihovim profilima na mrežama, ipak, pokažite malo discipline i videćete koliko će vam koristiti.

2. Oplakujte vezu kao smrt

Ako osećate nezamisliv bol, to je zato što on to i jeste. Prečesto ljudi slomljenog srca pokušavaju da nastave prebrzo, a da sebi ne daju dovoljno vremena da prebole raskid.

- Samo pustite sebe da tugujete i dozvolite sebi da svesno osećate tugu i bol, jer će u suprotnom to s*anje iskrsnuti na druge načine. Uvek tako bude - rekla je Kler.

3. Razmišljajte šta vam je potrebno da "zaokružite priču"

Rekla je da se treći korak odnosi na to da "zaokružite priču", ali ne tako što ćete postavljati pitanja bivšem partneru, već introspekcijom i otkrivanjem šta treba da naučite iz celog iskustva, ustanovite da li ste neke greške napravili i izvučete pouku.

- Ne možete poništiti prošlost, ali apsolutno možete da promenite svoju priču o njoj i razjasniti je.

4. Zavolite sebe

Sledeći korak bi bio da se "zaljubite u sebe" radeći na svom odnosu prema svom telu, finansijama, hobijima i interesovanjima.

- Morate ovo da obavite jer ćete u suprotnom na kraju privući sličnu 'situaciju' u vašoj sledećoj vezi - rekla je ona.

Kler veruje da privlačimo određeni tip ljudi zbog odnosa kakav imamo sami prema sebi i da ti ljudi nisu nužno dobri za nas.

5. Pronađite boljeg

Kada budete spremni da ponovo počnete da izlazite, Kler kaže da najbolji način da izbegnete zaljubljivanje u iste ljude jeste da budete iskreni u vezi sa onim što želite od samog početka. Ona je rekla da postoji mnogo ranih znakova upozorenja da neko možda nije emotivno "dostupan", kao što je da kaže da želi vezu, a da se ne trudi da pravi planove ili komunicira sa vama. Signali su i nedostatak "angažmana" oko veze, kao i slanje poruka samo kasno uveče...

