SRBI OVU NAMIRNICU OBOŽAVAJU, A NE ZNAJU KAKVO TROVANJE MOŽE DA IZAZOVE: Nutricionistkinja upozorila, jedno ne smete!

Nutricionistkinja pojasnila koliko pečuraka smemo da jedemo i šta se dešava ako preteramo!

Zbog karakterističnog ukusa velike hranljivosti, pečurke se tokom posta maltene svakodnevno nalaze na trpezi.

Nutricionistkinja Nataša Đukić objasnila je da je dozvoljeno unositi na nedeljnom nivou do kilogram pečurki, kako ne bi došlo do trovanja.

"Pečurke imaju veliku hranljivu vrednost, to je namirnica biljnog porekla koja ima najveći procenat proteina. Količina proteina koja se nalazi u pečurkama zavisi od vrste. Apsolutno mogu da budu zamena za meso. U konzumaciji naravno može da se pretera, treba da se unosi do kilogram nedeljno. Ako preteramo može doći do grčeva u stomaku i dijareje. Pečurke od drugih povrća izdvaja vitamin D, to je negde osnovna prednost. Pored toga sadrži vitamin B i selen", rekla je nutricionistkinja.

Ona je naglasila da pečurke nikako ne podgrevamo, jer tako dolazi do promene hemijskog sastava proteina.

"Štetne su kad se podgrevaju, nikada to ne treba raditi, treba ih jesti odmah nakon pripreme. Ukoliko dođe do podgrevanja pečurki onda dolazi do promene hemijskog sastava proteina i do digestivnih problema", pojasnila je Đukić.