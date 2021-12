TO JE INDIVIDUALNA STVAR ILI IPAK POSTOJI PRAVILO: Koje doba dana je najbolje za se*s?

Teško je reći kada je najbolje doba dana za vođenje ljubavi, jer je to individualna stvar. Svako doba dana ima svoje prednosti i mane. Evo šta stručnjaci kažu, koje su blagodeti jutarnjeg, popodnevnog, a koje večernjeg vođenja ljubavi.

Po jutru se dan poznaje, pa počnimo od pozitivnih strana jutarnjeg seksa. Prednosti je mnogo, od lagane jutarnje vežbe do započinjanja dana s hormonima sreće i dobrog raspoloženja, piše Mind Body Green.

- Nivo testosterona prirodno je najviši u čovekovom telu ujutru, a upravo to je razlog zašto muškarci imaju jutarnju erekciju. Za one koji se bude rano, seks je odličan način da započnu dan", kaže seksualna terapeutkinja Tami Nelson.

U jutarnjem seksu uživa veliki broj parova, jer je telo opušteno nakon prospavane noći, smatra seksualni trener Gigi Engle.

- Donji deo karlice nije zgrčen od stresa, a puls je niži, što može da pomogne u opuštanju i osećaju većeg zadovoljstva. Iako, to nije slučaj kod svih ljudi, vredi pokušati", kaže ona.

Napomenula je da jutarnje prepuštanje strastima ima i negativne strane.

- Neposredno nakon buđenja vaše telo je u stanju mirovanja, pa osećaj zadovoljstva nije kao kada ste potpuno budni. Vaši nervni završeci još spavaju - pojasnila je.

I popodnevni seks ima svoje prednosti. Za ljude koji nisu jutarnje ptice i sama pomisao na jutarnji seks može biti odbojna.

- Mnogi ljudi vole da ustanu, istuširaju se i operu zube pre seksa. Kod drugih bi jutarnji seks izazvao još veći umor i manji osećaj živosti", kaže terapeutkinja Nelson, piše Klix.ba.

S druge strane, prepuštanje strasnim zagrljajima u večernjim satima za mnoge je lepa pomisao, ali nemaju dovoljno energije za to nakon napornog dana. I tu dolazimo do popodnevnog seksa, koji je taman u sredini. Čovek se do popodneva dovoljno razbudio i može maksimalno da uživa. S druge strane još uvek nije iscrpljen od brojnih obaveza.

Večernji seks mnogima je ipak najdraži jer fino utonu u san preplavljeni hormonima sreće.

- Orgazmi su jednosmerna karta za ulazak u san. Nakon neverovatnog seksa i orgazma vaš mozak ispušta koktel hormona od kojih se osećate dobro, poput serotonina i oksitocina", kaže Engle.

Oksitocin jača ljubav i povezanost među partnerima, a oslobađanje ovog hormona pre spavanja stvara pozitivna osećanja prema partneru.