10 mitova o vaginama: Muškarci otkrivaju koje im stvari uopšte nisu bitne

Sigurno ste se (barem jednom) pitale šta vaš dragi voli na vašem najintimnijem delu tela, a šta (eventualno) ne voli.

Zapravo, većina muškaraca reći će da voli apsolutno sve vagine – doduše, neke manje, a neke više (ruku na srce – i damama se neki penis više sviđa od drugoga). Međutim, svako malo lansiraju se neki novi trendovi i mitovi o vaginama koji žene samo čine još nesigurnijima.

Ali, na svu sreću, muškarci su prilično realni – barem kad je reč o izgledu međunožja njihovih partnerki. Nakon brojnih anketa i istraživanja, stručnjaci su rezimirali da muškarci potpuno uživaju u ženskom polnom organu i vole ga kakav jeste – možda su zapravo više žene te koje (sebi) traže dlaku u jajetu.

S radošću razbijamo 10 mitova o vaginama!

1. Način na koji ste odlučile da uredite svoje stidne dlake

Stidne dlake su za vašu vaginu (ili penis) slično kao travnjak za kuću: većina ljudi neće biti previše uznemirena sve dok izgleda kao da neko tamo živi. Ne mora da bude savršeno uređeno.

2. Kako izgledaju vaše stidne usne

Neke vagine imaju velike usne, neke imaju male usne, usne koje štrče ili usne koje jedva vidite. Baš kao i sva Božja stvorenja, sve su one lepe. To je vagina.

3. Koliko je velika (ili mala)

Sigurni smo da postoje izuzetno duboke ili vrlo plitke vagine. Verovatno niste svetska rekorderka. Nemoj da se plašite. Ako ometa vašu osećaj ili uživanje u seksu, možda ćete želei da posetite lekara, ali uveravamo vas da momci ne mare za to.

4. Koja joj je boja

To je vagina. Ima boju kakvu treba da ima.

5. Kako miriše

Budimo realni: vaša vagina definitivno ima miris. Ali, to ne znači da loše miriše. Svaka vagina miriše drugačije, a iskreno, taj miris se obično pojavi jer to znači (1) da je on blizu vaše vagine i (2) da ste napaljeni. Neke imaju jače mirise od drugih, ali ako pazite na higijenu, sve je OK.

6. Ako vaša vagina postane ludo mokra ili ako štrcate tokom seksa

To je zapravo prilično cool – naročito ako shvati da se to događa zbog njega. Nikad se nemojte izvinjavati zbog toga. Bolje mu recite: „Uhhh, ti si me učinio tako mokrom!“ i onda mirno gledajte kako se njegov ego uzdiže do novih visina…

7. Ako držite flašicu lubrikanta na svom noćnom ormariću

Iskreno, verovatno neće ni primetiti ako ste malo suvi, ali ako je vama neprijatno, uzmite slobodno lubrikant. Nemojte misliti da je nešto loše u tome. Uostalom, vaš partner je napaljen i mozak mu je sada u drugoj glavi. Bez brige, ljudi shvataju da lubrikant nije samo za stare dame, već za svaku damu.

8. Koliko vam je potrebno da doživite vrhunac

Jedino ako nije reč o višednevnom maratonu pa mora da zatraži nedelju dana godišnjeg kako bi vi doživeli orgazam, bez problema može da podnese 20 minuta – i čak će se potruditi da doživite vrhunac. Nemojte razmišljati o tome koliko dugo traje. Samo se opustite.

9. Činjenica da imate klitoris veći od proseka

Osim ako je veći od njegovog penisa (napomena: to je prilično nemoguće), nema problema s tim.

10. Ako vam je potreban dodatnu saputnik (vibrator) u vozu za Orgazam

Da li je to idealno za njega? Ne, on bi sigurno želeo da bude seksualno božanstvo koje svaku ženu može da natera da doživi orgazam gledajući u nju. Hoće li propustiti svoj orgazam ako žena pozove „prijatelja“ u pomoć? Neće.