Sitnice ga odaju: Kako da razlikujete SRODNU DUŠU od manipulatora

Bežite iz takve veze glavom bez obzira.

Biti u zdravoj vezi pruža vam mogućnost da zajedno rastete sa tom osobom.

U suprotnom, kada se veza zasniva na manipulaciji, veoma teško ćete se nositi sa nezdravim emocijama koje su neminovne.

Važno je da na vreme prepoznate znakove upozorenja i da se sklonite od osobe koja manipuliše vama.

Svaka osoba zaslužuje da bude voljena i da stvori zdrav odnos sa partnerom, a evo kako da prepoznate razliku između zdrave veze i one zasnovane na manipulaciji.

1. Partner insistira na porukama i pozivima

Toliko mu nedostajete kada ste u izlasku sa prijateljima da vam jednostavno mora poslati tri dugačke poruke zaredom. Da li se radi o pažnji? Može biti. Na početku svake veze partneri uglavnom mnogo komuniciraju, pogotovo kada se duže vreme ne vide.

Naravno, nedostajete jedno drugom, a ako susret u tom trenutku nije moguć, to je najlakše iskazati porukom ili pozivom. Problem nastaje kada te poruke postanu stresne i počnu da vas “plaše”. Ako vam to smeta, zašto ne biste odmah na to skrenuli pažnju ili prosto raskinuli.

2. Želi da zna vaše kretanje u svakom momentu

Ovo može biti simpatično na početku, ali kasnije postaje znak za uzbunu. U ovom slučaju radi se o partneru koji postaje vaša senka, želi da zna svaki vaš korak, o čemu ste razgovarali sa prijateljima, kako ste se osećali…Očekuje detaljan izveštaj.



Međutim, ovo i ne mora da vam predstavlja problem ako i vi želite iste i ako u vašem odnosu postoje ljubav, poverenje i poštovanje – tri najvažnije komponente svake veze.

3. Neumereno iskazuje naklonost

Ovde morate biti veoma obazrivi. Ako vas iskreno voli, onda preterane izjave ljubavi nisu potrebne jer ćete ih osećati u njegovim postupcima prema vama. Naravno, lepo je da čujete da ste voljeni, ali problem je u načinu na koji se to izražava.

4. Ne može da zamisli život bez vas

Lak je na rečima: “Stvarno mi mnogo značiš, bez tebe bih umro”. Romantično? Ne baš. Može se pretvoriti u nešto bizarnije, pogotovo ako radite nešto što nije po njegovoj volji. To su tipične rečenice koje izgovaraju manipulatori.

5. Koristi izgovor da vas mnogo voli

Kada vas, na primer, veoma naljuti svojom ljubomorom, svoje ponašanje opravdava time da je to uradio zato što vas voli.



Ili, kada imate 10 propuštenih poziva na telefonu, a zatim još najmanje 10 poruka, jasno je da je jako uzrujan. Ali njegov izgovor je da je to zbog toga jer brine za vas.

6. Pažljiv je nakon rasprave

U redu je da se povremeno posvađate sa partnerom, ali je bitno i da obratite kako se ponaša nakon rasprave. Ako je preterano pažljiv i ljubazan, onda je to znak za uzbunu. Ovo takođe može biti znak manipulacije – prebacivanje krivice na vaš račun. Reći će: “Pogrešno si me razumela” ili “Ne volim dramu”.

