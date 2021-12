TRUJU NAS HRANA I MOBILNI, EVO I KAKO: Doktor upozorio šta se događa sa ĆELIJAMA - 'SVE KREĆE IZ STOMAKA I CREVA'

Doktor Slobodan Dunjić govorio je o štetnoj hrani, zračenju mobilnog telefona i drugim spoljašnjim faktorima koji izazivaju upale i bolesti. Uređaje ne koristimo pametno, a zaboravili smo na prirodu, upozorio je on.

Doktor integrativne medicine dr Slobodan Dunjić pričao je o štetnim faktorima iz spoljašnje sredine koji loše utiču na organizam.

Doktor Dunjić, koji je ranije iznenadio izjavom da stvari koje držimo ispod kreveta "zrače kao rendgen", sada je govorio i o mobilnim telefonima i ruterima kao uređajima kojima bi trebalo rukovati vrlo pažljivo.

"Svaka škola se plaća, pa i mi plaćamo cenu loše obaveštenosti. Sve bolesti koje kreću, ne kreću od juče, i naše bake su govorile da od primarnog stresa do bolesti treba pet do 15 godina. Moramo voditi računa o imunitetu i ishrani, pa i zračenju, našoj deci koja nepravilno žive... Moramo da znamo koji spoljni uticaji mogu da budu loši, kako da se zaštitimo", rekao je dr Dunjić.

"Zagađenje i zračenje su veliki problem, mi moramo da gasimo ruter kada spavamo. Ne treba nam od 11 noću pa do šest ujutru, tada nam je potreban mir, stabilnost ćelija i lučenje hormona. Štitna žlezda, srce, sve je to ugroženo. Šta će vam mobilni u krevetu? Kupite jeftin budilnik, nemojte da spavate sa telefonom. U slobodno vreme ne igrajte igrice na njemu, nego nađite hobije, pa mi smo zaboravili da pišemo i pričamo. Kupite novinu, čitajte knjigu, idite u prirodu, a ne po ceo dan sa mobilnim telefonom kao izvorom informacija i zabave. Organizam nije samo biohemija, već i biofizika, mi moramo da se 'razmagnetišemo', da tako kažem", rekao je on.

Stres je kao mantra, za sve i svašta kažemo da je to "samo od stresa", ali doktor podvlači da je nemoguće iskoreniti ga. Možemo samo da modifikujemo način na koji reagujemo na stres i time ga ublažimo.

"Suština je da ga amortizujemo, ne možemo da ga sprečimo. Čim izađete iz kuće, na ulici, neko vam svira u saobraćaju... Mi smo imali emotivni, nove generacije imaju i elektromagnetni stres. Zaboravili smo da lepim stvarima pokušamo da umanjimo taj stres. Nemamo hobije, nemamo nikakvu radost, imamo elektroniku i društvene mreže. Sve je to pogrešno", rekao je on.

Sve kreće iz creva, kazao je doktor, ali korak pre njih imamo ćelije o kojima mnogi ne razmišljaju.

"Sve se zasniva na njima, tek onda idu tkiva i organi. Kada je 51% ćelija obolelo, onda se desi oboljenje, organizam se bori. Zadnjih deset godina, imamo nove bolesti, koje nisu ni postojale ranije. Sve kreće iz stomaka, iz creva, a glavni uzrok svega toga je zračenje, mi smo imali sela bez dijabetesa, bez kancera. Zrači nas mnogo toga, od loših jastuka, dušeka, materijala koji nisu bezbedni. Guramo svašta ispod kreveta, tašne, cipele, to je kao skladište. Imamo i rutere u stanovima, deca spavaju s mobilnim telefonom, naše ćelije postaju porozne od svega toga. Onda lakše ulaze u njih i štetne stvari", rekao je on.

Ishrana je ključna, a suplementacija vitaminom D neće ništa vredeti ako nismo rešili problem koji izaziva manjak, slikovito je objasnio doktor.

"Postoje mnoge stvari koje možemo da sprečimo, pod jedan, izbacujemo hranu koja loše utiče na nas! Na nivou krvnih sudova se stvaraju upale i histamin, jer ne možemo da svarimo hranu. Ništa ne apsorbujemo, ni vitamin D, ako idemo jednosmernom ulicom. Prevelika upotreba suplemenata je takođe štetna, vitamin D može da bude loš ako se ne uzima pametno. Nikome ne dajem vitamin D dok ne uradi laboratoriju, tek kad utvrdimo da manjka, tada dajemo suplement. Nama je manjak alarm da je krenuo upalni proces, da krenemo da ga tražimo. Nije suština kada nešto curi, da samo dodamo još, mi nismo time rešili problem. Nismo zaustavili curenje", rekao je on.