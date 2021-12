ISKUSNO! 4 načina da ga uhvatite na delu - saznajte da li vas VARA

Sa svom tehnologijom, koja postoji, danas je mnogo lakše uhvatiti preljubnika. Iako niko ne bi trebalo da narušava privatnost partnera, ukoliko imate snažan predosećaj da se nešto dešava, verovatno nećete uspeti da odolite porivu da malo pronjuškate , kako biste sačuvali svoje srce.

Otkrivamo vam čak četiri načina pomoću kojih ćete moći da uhvatite nekog ako vas vara.

PROVERITE NJEGOVE EMAIL-OVE

Većina muškaraca koji varaju svoje devojke, dovoljno je pametna da izbriše poruke iz svog telefona od svoje ljubavnice, kao i da je memoriše u imeniku pod lažnim imenom. Međutim, malo njih se seti da isto uradi i u pogledu email-ova. Danas postoji toliko mnogo načina da se stupi u kontakt s nekim da je gotovo nemoguće prekriti sve tragove, piše Ženski.magazin.

POSLUŽITE SE BEBI MONITOROM

Ukoliko imate stariju sestru koja ima bebu, možete pozajmiti njen bebi monitor i postaviti ga u prostoriji u koju vaš voljeni obično odlazi kada telefonira, ako to ne radi u poslednje vreme pred vama, što je i dovelo do toga da sumnjate u njegovu vernost. Na ovaj način znaćete da li ga je zaista zvao kolega sa posla ili je to bio neko drugi.

PREGLEDAJTE LISTU POZIVA SA NJEGOVOG TELEFONA

Pod ovim mislimo ne na listu poziva u telefonu već na papirni izvod koji se dobija uz račun, na zahtev. Na osnovu ove liste videćete jasno koje brojeve je on pozivao tog meseca, kao i sa kojih je primao pozive, ali i seći uvid u to koliko mu je poruka stiglo. Ako broj poruka uporedite sa onima koje postoje na njegovom telefonu i primetite očiglednu razliku, znaćete da ih je brisao jer nije želeo da ih vidite.

DOĐITE MU U POSETU NENAJAVLJENI

Najjednostavniji način zapravo da uhvatite svog dečka da vas vara jeste da mu dođete u posetu, ali nenajavljeni. Ako se pre posete čujete sa njim i on kaže da neće biti kod kuće ili da mu dolaze prijatelji da gleda fudbal, a vi zateknete sasvim drugačiju scenu, znaćete ne samo da je lažov već i da vas vara.