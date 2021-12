Uriniranje pod tušem nije nimalo bezazlena navika: DOKORKA OBJAŠNJAVA ZAŠTO!

Žene pod tušem rade mnoge stvari, od brijanja nogu do pranja kose ili čak uriniranja ako ih baš potera.

Ipak, jedna lekarka otkrila je zašto žene ne bi trebalo da uriniraju pod tušem, i to ne samo zato što je to pomalo ružna navika. Doktorka fizikalna terapije, Ališa Džeferi Tomas postala je viralna na TikToku nakon što je podelila video u kojem objašnjava zašto nije dobra ideja mokriti pod tušem ako ste žena – a to čak nema nikakve veze s higijenom.

Objasnila je da postoji nekoliko razloga zašto to ne bi trebalo da se radi.

U videu koji je od ima preko 300 hiljada pregleda i 30 hiljada lajkova, doktorka kaže da ne savetuje mokrenje pod tušem, jer svaki put kad to učinite (jednako kao i kad pustite da voda teče iz slavine dok idete u toalet), mozak počinje da uspostavlja vezu mokrenja sa zvukom tekuće vode.

Želimo da izbegnemo uvežbavanje naše bešike da povezuje određene signale s željom za mokrenjem. U ovom slučaju, zvuk vode iz tuša s mokrenjem. To se često može pretvoriti u to da vas i drugi zvukovi tekuće vode (na primer, kada perete ruke ili sudove) teraju u WC, što će potrebe za mokrenjem učiniti češćom.

Stoga uriniranje pod tušem može uticati na naše aktivnosti jer nas bešika češće tera da prekidamo to što radimo i jurimo u WC. A sigurno ne želimo da trčimo u WC na svaki zvuk tekuće vode.

Drugi razlog zašto se mokrenje pod tušem ne preporučuje, kaže ona, ima veze sa stavom koji zauzmete pri tome. Ženska anatomija nije predodređena za obavljanje nužde stojeći. Detaljno opisuje da mokrenje dok stojite ne dopušta da se karlično dno pravilno opusti, što može rezultirati time da oštetite karlicu, a i na kraju, urinirate po sopstvenim nogama.