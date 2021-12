VEROVALI ILI NE: Muškarci žude za OVAKVIM se*som, ali se stide da priznaju

Umesto maratonskog seksa i „spontanog“ uništavanja kreveta usled burnog vođenja ljubavi, dobar deo muškaraca uglavnom želi – nežnost ispod pokrivača!

„Bilo bi me sramota da priznam prijateljima, ali nežno vođenje ljubavi mi je najdraže. Obožavam kad mi partnerka svojim pogledom i dodirima jasno daje do znanja da me želi i nije joj problem da preuzme inicijativu kako bi mi to pokazala“, priznaje jedan muškarac (34).

„Nemam ništa protiv seksa na brzaka, ali on nikada ne zadovolji moje najdublje potrebe. Najviše volim kad me nežno skine, ljubi po celom telu i kada polako dosegnemo orgazam. Tada se osećam da smo povezani, kao da smo jedno“, dodaje on.

Da su ovakva razmišljanja sve češća među muškarcima, potvrđuju i neke nove studije.

„Muškarci ne žele uvek da budu ti koji će inicirati seksualne odnose“, kaže dr Daun Majkl, klinički seksolog.

Ona objašnjava da ako muškarci moraju da iniciraju seks svaki put, počinju da se osećaju manje privlačno, a mogu da razviju i strah od lošeg „umeća“ u spavaćoj sobi.

Uprkos velikoj popularnosti serijala poput „Pedeset nijansi sive“, dr Majkl je primetila da sve veći broj muškaraca žudi za totalno drugačijim stvarima.

„Neki muškarci vole kada su njihove žene dominantne, ali tu dominaciju ne sprovode na grub način. Naprotiv, dominiraju svojom brižnošću. O tome se retko kad govori, ali muškarci zaista žele nežnost u spavaćoj sobi. Žele intimnost s ženom kroz nežan seks prepun ljubavi. Žene zaboravljaju da su i muškarci emocionalna bića, a da je seks ogromna ekspresija intimnosti“, poručuje doktorka.