Praznici su važni za decu: Psiholog savetuje kako da provedete Novu godinu sa najmlađima

- Potrudite se da vreme sa decom maksimalno iskoristite, jer su praznici prilika da ih naučite nekim važnim ljudskim i životnim vrednostima, a ujedno i vreme kreiranja lepih uspomena - kaže psihoterapeut Nedeljko Rvović.

Novogodišnji praznici uvek su praćeni dozom uzbuđenja, kako za odrasle, tako još više za decu. To je prilika u kojoj roditelji i deca više vremena provode zajedno, a samim tim i šansa za još veće međusobno zbližavanje i povezivanje.

Za najmlađe je to posebno uzbudljiv period godine, jer tada pišu pisma Deda Mrazu od kojeg očekuju poklone.

To je vreme kada ističu koliko su bili dobri, slušali roditelje, uče se da traže oproštaj za greške koje su pravili…

- Praznici, a naročito novogodišnji, za većinu dece predstavljaju veliki događaj i vreme kada se njima ispunjavaju želje - kaže za Telegraf psihoterapeut Nedeljko Rvović.

Kako objašnjava, praznici su vreme poklona i želje da darujemo drugima, pa pružaju priliku za razvijanje osobina kao što su darežljivost, emocionalna povezanost, ali i osećaj za druge.

- Praznici svakako predstavljaju idealno doba za provođenje više vremena sa decom. Kroz porodičnu povezanost, tradiciju i događanja dete razvija sopstveni identitet, emocionalnost, socijalizaciju i pripadanje, i tako zadovoljava potrebe za osećajima ljubavi, poštovanja, uvažavanja i prihvatanja - kaže Rvović.

On navodi da je to vreme kada dete usvaja pozitivna roditeljska iskustva vezana za praznike, čime se uči da poštuje jednostavne, ali posebne životne trenutke i prihvata značaj međuljudskih odnosa u životu.

- Ovo je pravo vreme za stvaranje i negovanje porodične tradicije. Da bi nešto postalo tradicija, potrebno je ponavljanje. Roditelji sa svojom decom ponavljaju rituale iz svog detinjstva koje su njih naučili njihovi roditelji. Tako se dete uči porodičnoj tradiciji i kod njega se razvija osećaj pripadnosti. Decu treba učiti da život čine jednostavni trenuci sa porodicom, a da su praznici pravo vreme za njihovo stvaranje - ističe psihoterapeut.

On dodaje da novogodišnje praznike vezujemo za Deda Mraza, poklone, sneg, sanke, grudvanje i široki dečiji osmeh, jer koliko god imali godina, bili ozbiljni i odrasli, da bismo iole doživeli ovaj događaj onako kako dolikuje, neophodno je da svet posmatramo dečijim očima, pa makar to bilo ovih par nedelja dok praznici traju.

- To je prilika i da odrasli uživaju u radostima praznika i podsete se detinjstva. Verovatno detetu ne bi bilo toliko zanimljivo da ceo dan provodi u jelu i izležavanju, kao nekim odraslima, zato je neophodno da razmislimo šta bi to bilo što možemo da radimo, a da i mi odrasli zajedno sa njima da uživamo. Popodnevna šetnja po gradu i razgledanje ukrasa na ulici i po prodavnicama ili sankanje i grudvanje ispred kuće, možda je to ono što nam je svima potrebno - kaže sagovornik Telegrafa.

Praznici su prilika da decu učimo kako da postanu bolji ljudi

On navodi da je važno imati na umu da je deci mlađoj od dve ili tri godine značenje praznika prilično apstraktno.

- Nemojte da budete razočarani ukoliko dete u ranom uzrastu ne deli vaš entuzijazam. Prilagodite mu se i ne remetite previše njegovu rutinu. Svakako, učinite taj dan posebnim i drugačijim od ostalih, ali samo u meri u kojoj to detetu prija. U svakom slučaju, uložite malo truda, smislite šta bi se vašem detetu najviše dopalo i po čemu želite da pamti svaki praznik proveden sa vama.

Veoma brzo, čak brže nego što roditelji misle, doći će vreme kada će detetu postati dosadno sedenje kod kuće sa mamom i tatom, i kada će poželeti da praznike provodi sa društvom svog uzrasta. Zbog toga se potrudite da vreme sa svojom decom dok su manji iskoristite maksimalno, budite njihov Deda Mraz, Snesko Belić, njihov drug, saigrač, njihov oslonac i sve što im je potrebno - savetuje psiholog.

On dodaje da su praznici idealno vreme kada bi se trebalo setiti i onih manje srećnih od nas.

- Odvojite nešto novca i vremena i zajedno sa detetom izaberite i spremite paketić, pa ga odnesite u dom za decu bez roditeljskog staranja, kolektivni centar, sigurnu kuću... Ili pretresite kutije sa igračkama i slikovnicama i poklonite ih. Osećaj da ste od srca i sa ljubavlju nešto izabrali i poklonili, ulepšaće vam praznike. Što je najvažnije, na taj način ćete naučiti dete koliko sreće i ljubavi ima u davanju i darivanju, jer osećaj kada nekome nešto pružamo, pomažemo ili dajemo ne može da se uporedi ni sa čim na svetu - kaže Rvović.

Kako ističe, ovo je vreme kada sa decom možete da radite neke stvari za koje inače nemate vremena tokom godine.

- Budite kreativni, napravite zajedno božićne i novogodišnje kolačiće, snimite vaš novogodišnji porodični film, pomenuli smo već deljenje igračaka koje će decu naučiti velikodušnosti... Okitite zajedno jelku i ukrasite kuću, za njih će to biti pravi doživljaj. Napravite porodični maskenbal, a jedno veče iskoristite da smišljate ili čitate novogodišnje priče - navodi psihoterapeut.

On ističe da su roditelji deci uzor i primer u svim situacijama, i da od njih najviše uče.

- Zato dajte ono najbolje od sebe detetu da bi ono moglo da izraste u dobrog čoveka, jer to jeste poenta praznika, tradicije i roditeljstva - poručuje Rvović.

