Bokvica – lekovito bilje kao prirodni izbor za grlo i kašalj!

Bokvica pomaže kod iritacija sluzokože usta i grla, praćenih suvim kašljem.

Bokvica– poreklo

Pri samom spomenu imena bokvica, u podsvesti nam se javljaju davno slušana svojstva i mnoge korisne primene ove biljke. U narodu je i tokom proteklih vekova važila bokvica kao lek za sve i svašta, od previjanja rana do smirivanja upala u telu. Čaj i sirup od bokvice su se koristili kod kašlja i mnogih drugih stanja. Sve ovo nam govori da ovu biljku moramo malo podrobnije upoznati, da bi tačno otkrili sva njena lekovita svojstva.

Bokvica biljka je relativno dobro poznata kao stanovnik prirodnih staništa, iako u prirodi ne izgleda toliko privlačno, toliko da bi pomislili da je nepotrebna, ili da je korov. Ova lekovita biljke je poreklom iz Evrope i Azije, i danas je raširena po čitavom svetu, kao i u našoj zemlji. Raste na livadama, usevima i pored puteva.

Bokvica se može koristiti na razne načine: kao bokvica protiv kašlja, čaj od bokvice, čaj od bokvice protiv pušenja, čaj od bokvice za pluća, sirup od bokvice, sirup od bokvice za decu, sirup od bokvice za suvi kašalj, kao prirodni melemi, tinkture, ali se može i pripremiti ukusna salata od svežih listova bokvice.

Bokvica list

Bokvica (lat. Plantago major, odn. Plantago lanceolata) je dvopolna biljka. Poznata je muška bokvica i ženska bokvica. Razlika između muške i ženske bokvice je ta što su listovi muške bokvice tanji, duži, i stabljike sa cvetovima su više, dok ženska bokvica ima šire i kraće ovalne listove, sa relativno niskim cvetovima.

Upravo se kao lekoviti deo bokvice koriste njeni osušeni listovi, koji su bogati mnogim hranljivim materijama poput: glikozida, sluzi, tanina, fenolne kiseline, kumarina, eskuletina, flavonoida, silicijumove kiseline, alkaloida, alantoina i aminokiselina. Bokvica takođe sadrži i dosta vitamina, pre svih vitamine C, A i K, minerale kalcijum i gvožđe, što je čini odličnom potporom za dobro stanje našeg tela i opšti imunitet.

Sirup od bokvice

Bokvica sirup predstavlja odličan prirodni izbor za suv kašalj, kao i za nadražajni kašalj. Zahvaljujući biljnom lepku u sastavu bokvice, ona deluje blagotvorono i oblaže sluzokožu disajnih puteva, pomaže kod nadražajnog kašlja, otvara bronhije, pospešuje izbacivanje sekreta i olakšava disanje.

Bokvica čaj

Čaj od bokvice se može koristiti za mnoga stanja, naročito za kašalj. Čaj od bokvice otvara disajne puteve, i tako pospešuje izbacivanje sekreta iz njih. Takođe, može pomoći kod ovih stanja, pa se može primeniti i kao antiseptik, kao i za ispiranje usta, grla i uha.

Čaj od bokvice se sprema na sledeći način: jedna supena kašika bokvice se prelije šoljom ključale vode. Ostavi se da odstoji pola sata, zatim se procedi i pije dva-tri puta na dan, obično posle jela.

Pored upotrebe kod kašlja, bokvica ima široku primenu: dezinfikuje i podstiče zarastanje rana, ublažava bolove, gorušicu i razne probleme gastrointestinalnog trakta, deluje povoljno na obnavljanje ćelija jetre i bubrega.

Herbiko Bokvica® za suvi kašalj- rastvor za oralnu primenu

Herbiko® prirodni preparati u sebi sadrže mnoge delotvorne biljne sastojke, pa i bokvicu. Prirodni preparat HERBIKO®BOKVICA se koristi kod iritacija sluzokože usta i grla, pretežno kod suvog kašlja, jer:

• Oblaže sluzokožu i pomaže kod nadražajnog kašlja

• Deluje na bronhije i olakšava disanje

Herbiko® natural liniju proizvoda možete naći i na našem Herbiko® sajtu, klikom OVDE. Literatura:

1. “What Is Plantain Weed, and How Do You Use It?”; https://www.healthline.com/nutrition/plantain-weed;

2. “Therapeutic Uses and Pharmacological Properties of Plantago major L. and its Active Constituents”; Januar 2013; https://www.researchgate.net/publication/256494446_Therapeutic_Uses_and_Pharmacological_Properties_of_Plantago_major_L_and_its_Active_Constituents;

3. “Plantago major in Traditional Persian Medicine and modern phytotherapy: a narrative review”; Younes Najafian, Shokouh Sadat Hamedi, Masoumeh Kaboli Farshchi, and Zohre Feyzabadi, corresponding author; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5878035/;

4. “Plantago lanceolataCommon Name(s)”: Buckhorn Plantain English plantain Lance Leaf Plantain Lanceleaf lantain Narrow-leaf Plantain Narrow leaf Plantain Ribwort Plantain Strap Leaf Plantain Strapleaf Plantain”; https://plants.ces.ncsu.edu/plants/plantago-lanceolata/ ;

Autor: Pink.rs