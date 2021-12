Beli slez - univerzalno lekovito bilje za grlo i kašalj!

Beli slez nalazi primenu kod suvog kašlja, pomaže u smirivanju i ublažavanju intenziteta kašlja.

Beli slez- poreklo

Beli slez je biljka koje se verovatno svi sećamo iz ranog detinjstva, kada su nam mame pri svakog spomenu bolnog grla ili početka kašlja davale čaj ili sirup od belog sleza za kašalj, za decu. Ova biljka je jedna od retkih koja je potpuno bezbedna i za odojčad, pa se beli slez za bebe stare tek nekoliko dana može primeniti, obično kao čaj od belog sleza za bebe ili sirup od belog sleza za bebe. Beli slez se takođe koristi u raznim oblicima kao: beli slez sirup za decu, sirup od belog sleza za odrasle, kao beli slez za iskašljavanje, beli slez sirup, beli slez za nos.

Biljka beli slez ima latinski naziv Althaea officinalis, i pripada porodici slezova. Sam naziv belog sleza potiče od grčke reči althein, što znači lečiti, tako da već po nazivu spada u lekovito bilje.

Beli slez potiče sa evropskog tla, tačnije sa područja Crnog i Sredozemnog mora, odakle je nastavio da se širi na kontinente Azije, Amerike i Australije. U našoj zemlji ga najviše ima oko rečnih i jezerskih područja, na močvarnim livadama i ivicama šuma, dakle, voli vlažno tle.

Beli slez- lekovito bilje

Beli slez predstavlja višegodišnju, i jednu od najstarijih lekovitih biljaka. Dostiže visinu od 1 do 2 metra. Stabljika je uspravna, listovi trouglasti, obrasli sjajnim dlakama. Cvetovi obično cvetaju u grozdovima, belo-ružičaste su boje. Cveta u periodu od jula do septembra.Lekoviti delovi belog sleza koji se upotrebljavaju u narodnoj medicini su koren, cvetovi i listovi. Koren belog sleza se najčešće koristi zbog svog bogatog sastava: sadrži sluz, pektine, asparagin, skrob, tanine, fenolne kiseline, betain, ugljene hidrate, vitamin C. Listovi i cvetovi sadrže sluz, eterično ulje, flavonoide, kumarin, fenolkarbonske kiseline.

Koren belog sleza ima sledeće dejstvo na respiratorne organe: vlaži glasne žice, omekšava gustu naslagu na sluznici ždrela i grkljana, štiti nervne završetke sluzokože ždrela i dušnika od nadražujućih faktora.

Beli slez- dejstvo

Beli slez ima antiinflamatorno, ekspektorantno i antitusivno delovanje. Blagotvornost belog sleza se pripisuje visokom sadržaju polisaharida, koji imaju tendenciju da povećavaju zapreminu i tankim slojem prekrivaju sluznicu i kožu. Ovaj sloj štiti sluznicu od uticaja štetnih faktora iz spoljne sredine.

Beli slez se koristi i kod gastrointestinalnih tegoba, kod tretmana oboljenja urinarnog sistema, u dermatologiji, i kao pomoć kod tretmana nekih očnih bolesti.

Sirupi beli slez i drugi proizvodi

Sirup beli slez se koristi kao prirodni izbor pre svega za suvi kašalj, naročito kod dece, a pored toga i za smirivanje kašlja. Sirup beli slez za kašalj pomaže u prirodnom oblaganju sluzokože disajnih organa i doprinosi zdravlju čitavog respiratornog trakta.

Čaj od belog sleza

Čaj od belog sleza pomaže kod kašlja, nadraženih disajnih puteva, organa za varenje, kao i kod upale mokraćnih puteva. Čaj za kašalj od belog sleza se sprema na sledeći način: jedna supena kašika iseckanog korena se prelije sa 200 ml prethodno prokuvane i ohlađene vode. Ostavi se da odstoji 30-60 minuta, a zatim procedi. Beli slez čaj se pije više puta dnevno. Čaj od belog sleza za decu je potpuno bezbedan, i i koristi se kao preporuka pedijatara za smirivanje kašlja kod dece. Mogu se koristiti i slezom natopljene obloge za suvi kašalj.

Beli slez u trudnoći

Trudnice takođe mogu koristiti beli slez ako se javi kašalj, prehlada ili suv kašalj. Beli slez se kod trudnica može primeniti i u sledećim oblicima: kao čaj od belog sleza u trudnoći ili sirup od belog sleza u trudnoći.

Herbiko® natural Beli slez- rastvor za oralnu primenu

Potpuno prirodni preparat koji sadrži slez– Herbiko® Beli slez se koristi

• Kod suvog kašlja

• Pomaže kod smirivanja i ublažavanja intenziteta kašlja

• Oblaže sluzokožu gornjih disajnih puteva

