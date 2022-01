Zelene kućne OAZE su veliki HIT: A evo koje DŽINOVSKE biljke će da budu najpopularniji deo INTERIJERA u 2022. godini

Od kako je počela pandemija, kao da smo postali svesniji značaja biljaka i njihovog opuštajućeg i umirujućeg efekta. U skladu sa tim, trendovi za uređenje doma su postali sve više i više okrenuti upravo ka zelenim kućnim oazama.

Bilo da ste preterani ljubitelj biljaka ili samo volite njihov dekorativni momenat, one definitivno podižu svaki interijer. Vreme je da anksioznost i teskobu ostavite iza sebe i u 2022. godini rasplamsate unutarašnju džunglu.

Ovo su najveće kućne biljke koje će vladati interijerima:

Fikus Lirata



Što veći to bolji. U vrtnim centrima možete da kupite već velike primerke, a nije zahtevan za održavanje i sa njime će dobro da se snađu i početnici. Puno svetla i vlažna zemlja uz prskanje svaka tri do četiri dana i to je sve što mu je potrebno. Izrazito je efektan u prostoru, a smestite ga u saksiju prirodnih zemljanih boja, navodi Žurnal.



Ruber

Jedna od najpopularnijih biljaka poslednjih nekoliko godina je definitivno elastični fikus. Ljubitelji biljaka jednostavno ga obožavaju jer božanstveno izgleda u svakom interijeru, jedna je od onih biljaka koje ćete teško da "ubijete", a mogu da narastu do impozantnih veličina – dakle imaju sve najbolje predispozicije.



Fikus triangularis



Kao i ostali fikusi nije previše zahtevn, a savršeno će da se slaže u svakom kutku vašeg doma. Uz umereno zalivanje i čišćenje listova zasijaće punim sjajem.



Palma ribljeg lista



Ova palma dobila je naziv zbog svojih neuobičajenih listova koji izgledom podsećaju na riblji rep. Raste u južnoj Floridi tako da joj odgovara vruća klima i mnogo svetla. Raste jako velika. pa izgledom podseća na tropski bambus. iako se ne širi jednako brzo kao i on. U zatvorenom prostoru neće da raste toliko visoko, ali hoće opet dovoljno kako bi vaš interijer pretvorila u pravu malu džunglu.



Strelicija



Ova biljka se još popularno zove i divlja banana jer njeni listovi podsećaju na bananu, ali nema veze s njom. Drugi nadimak "White bird of paradise" dobila je zbog predivnih velikih cvetova kojima cveta u divljini. Ova biljka izvorno raste na vrućim obalama Afrike i Meksika, a u prirodi može da naraste i do nekoliko metara.



Izuzetno brzo raste i kada se pravilno brinemo o njoj dok je u vazi, pa je potrebno da se presađuje svake tri godine. Jako je popularna u uređenju interijera upravo zbog svog egzotičnog izgleda i ne preterano zahtevnog održavanja.

