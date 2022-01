Ovo žensko IME je NAJRASPROSTRANJENIJE: Krije jaku simboliku kojom bi trebalo da se diči

Divna značenja ima ovo žensko ime.

Ukoliko u svom okruženju imate neku Mariju, onda je pravo vreme da saznate šta njeno ime znači.

Marija je Biblijsko ime. Žene sa ovim imenom nose ime najčasnije žene, Isusove majke.

Upravo s obzirom na nju, Marija je vekovima najraširenije ime u hrišćanskim zemljama, s vrlo mnogo verzija, a često i u sklopu s drugim imenima. U aramejskorn jeziku ime se izgovara Mariam, pa jedno tumačenje kaže da dolazi od reči mar(a) – gospođa, uzvišena ili prema staroegipatskoj riječi mry(t) – ona koju Bog ljubi.

Po starijim tumačenjima ime je nastalo od hebrejskog "mir" (gorko) i "jam" (more) pa bi značenje bilo "gorčina mora". Prema tumačenju Eusebija iz Cezareje ime nosi značenje "kapljica mora" izvedeno od hebrejskog "mar" (kapljica) i "jam" (more). Zbog velikog poštovanja Bogorodice, u katoličkim zemljama je do 15. veka ime Marija bilo zabranjeno da se koristi kao krsno ime. U doba reformacije, katolici su sve više birali ime Marija kao simbol.

Ime Marija zastupljeno je u svim zemljama Evrope, Severne i Južne Amerike i u delovima Azije. Posebne u Španiji i u latinskom delu Amerike ističe se bogat repertoar ženskih imena inspirisanih kultom Isusove majke. Iz toga su nastala i tzv. "marijanska imena".

María je tokom celog 20. veka najučestalije špansko žensko ime - skoro 30 odsto Španjolki zove se Maria.

