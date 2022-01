4 najgora poklona koja možete da dobijete od muškarca: Ali, ako vam kupi ovo...

Kupovina prazničnih poklona uvek je izazov, naročito za one koji su u emotivnoj vezi ili braku.

Kada nekome biramo poklon, način na koji to činimo pokazuje naš odnos prema toj osobi. To je naročito važno kada su u pitanju partneri u emotivnim vezama.

Kako za The Sun kaže stručnjak za veze Tina Vilson, poklon koji darujemo emotivnom partneru otkiva mnogo toga o našim namerama u vezi.

1. Poklon set



Ništa više od ovog poklona nema poruku: "Otišao sam u prazničnu kupovinu prekasno i u panici kupio ovo", pogotovo ako uključuje gel za tuširanje i losion za telo.

Vilson kaže da je ovo poslednja stvar koju neko želi da dobije kao poklon za Novu godinu ili Božić.

- Ako set uključuje nasumični proizvod za koji nikada niste čuli, ovo je definitivno sumnjiv dar. Ako je to nekoliko proizvoda protiv starenja, onda je to potpuno neoprostivo - objasnila je i dodala da se poklon set može "spasiti situaciju" samo ako uključuje proizvod za koji druga osoba zna da ga posebno volite.

- Ako je to vaš omiljeni parfem i uključuje losion za telo, ovo je već promišljen poklon - kaže Vilson.

2. Donje rublje



Prema Tininom mišljenju, to je verovatno najgori poklon koji vam partner može dati za praznike. Osim što je neinventivno, Tina kaže da je donje rublje kao poklon pravi znak da nešto nije u redu.

- Ako je vaš jedini poklon donje rublje, to znači da vaš partner više misli na sebe nego na vas. On će biti taj koji će to gledati i uživati ​u tome, tako da je to više poklon za njega samog - tvrdi ona.

3. Sobna biljka



Tina kaže da partner o vama možda ne razmišlja u romantičnom svetlu ako se odluči za ovaj poklon.

- Ako stvarno veruje da je sobna biljka sjajan poklon, gleda na vas više kao na člana porodice nego kao na nekoga s kim deli romantične momente - otkriva Vilson.

4. Nakit



Nakit je klasičan poklon koje mnoge žene dobijaju za praznike, ali Tina kaže da je ovo pravi test koliko vas partner zaista poznaju.

- Ogrlica ili bilo koji komad nakita koji je u skladu s vašim stilom je odličan izbor. To pokazuje da želi da mislite na njega i da ste bliski. Ali ako vaš muškarac ne pogodi pravi nakit, to znači da vas ne poznaje dobro - kaže ona.

U "moru" pogrešnih poklona, krije se i jedan pravi - onaj kom će se obradovati većina žena i koji u isto vreme otkriva koliko je vašem muškarcu stalo do vas.

Ako donje rublje nije sjajan pokazatelj kuda ide vaša veza, onda je kućni ogrtač koji izabere kao poklon odličan znak.

- Lep kućni ogrtač pokazuje da želi da vam bude udobno i ugodno. Vrlo je ohrabrujuće ako vam kupi ogrtač koji želi da ostavite kod njega, jer taj gest pokazuje da želi da se kod njega osećate kao kod kuće - ističe Vilson.

Autor: