3 načina da se emocionalno povežete sa svojim partnerom i pobedite strah od raskida

Emotivna intimnost je glavna komponenta veze koja dugoročno drži dvoje ljudi zajedno, kažu stručnjaci. Ipak, mnoge žene uverene su u to da moraju da se takmiče sa drugim devojkama koje njihovi muškarci svakodnevno sreću.

Prirodno je da ponekada osećate strah od gubitka partnera, međutim fizička privlačnost nije nešto što će održati vezu ili brak. Ono što može da pomogne je da stvorite duboku emocionalnu vezu sa svojim muškarcem koja će nadmašiti sve ostalo.

Postoje tri načina da svoju emocionalnu vezu učvrstite i tako otklonite sve strahove da ćete ostati bez voljenog muškarca.

1. Budite otvorene



U svetu u kome većina muškaraca misli da moraju da budu snažni, čvrsti i da je sramota da pokažu osećanja, vi mu pokažite da to ne znači da on ne sme da bude ranjiv. Omogućite mu ranjivost i pokažite mu da je to sasvim u redu. Vaša veza treba da bude "mesto" na kome će moći da skine "grubu, mušku masku" i bude potpuno opušten i svoj.

S druge strane, kada se vi osetite ranjivo, pustite da vas uteši, pa i podeli svoje strahove sa vama.

2. Ne koristite ranjivost protiv njega

Kada se vaš partner otvori i podeli svoje najdublje tajne sa vama, nipošto to ne koristite u trenucima svađe ili rasprave. Nemojte mu prebacivati momente kada je pokazao ranjivost.

Ako želite da vaš muškarac shvati vaša osećanja, vidi vašu povređenost, razume vašu bol, isto vi uradite kada je on u pitanju. To će stvoriti emocionalnu vezu i snažnu emotivnu povezanost između vas.

Shvatiće da ste u stanju da poštujete njega i njegova osećanja, uprkost svojoj nervozi ili besu koje u trenutku osećate.

3. Pokažite mu da ga volite



Neke su žene prirodno otvorene sa svojom fizičkom naklonošću, dodiruju i miluju svog muškarca s ljubavlju, nežno, toplo. Ukoliko niste jedna od njih, poradite ne tome. Nemojte biti jedna od onih koja odguruje voljenu osobu.

Ukoliko ste ljuti, nemojte se prisiljavati da se opustite u njegovom zagrljaju, ali s druge strane, ne bi trebalo ni da ga oterate od sebe. Iskomunicirajte, jer tu je ključ.

Ako ste ljuti i uvređeni, samo recite da ne želite da vas se dira, navedite mu razlog i pustite ga da se povuče. Ako odmah ne odstupi, morate biti čvrsti i reći mu odlučnije.

