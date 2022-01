Ženi (40) prilaze momci kojima može da bude majka: "Duplo sam starija od svog dečka"

- Kada sam bila mlađa mislila sam da ću sa 40 biti stara za noćne klubove, ali su me momci od 25 godina uverili u suprotno - rekla je ona.

Keli je majka i zvezda društvene mreže TikTok, a prema rečima onih koji je prate, pažnju 83.000 pratilaca je zaslužila zbog svog mladolikog izgleda.

Naime, Keli ima 40 godina, a na svom profilu svakodnevno objavljuje video-snimke gde otkriva da joj prilaze momci kojima može da bude majka. Kako kaže, ne libi se da pokaže svoje telo i bore i smatra da izgledom može da parira devojkama koje imaju 20 godina.

- Kada sam bila mlađa mislila sam da ću sa 40 biti stara za noćne klubove, ali su me momci od 25 godina uverili u suprotno - rekla je ona.

Ona je jednom prilikom priznala da je drugari njenog 20-godišnjeg sina gledaju i ističe da bi mogla da bude sa svakim od njih.

Žena Hulk vuče kamion od 17 tona: Ovo nije viđeno do sada

- Uglavnom me prate mlađi momci, ali i muževi žena koje me mrze - rekla je s osmehom Keli.

U komentarima ispod njenih klipova nalazi se više od više od 150 komentara ljudi koji uglavnom hvale njen izgled.

- Izgledaš stvarno prelepo. Nije bitno koliko godina imaš, već ono kako se osećaš - napisao je jedan čovek.

- Imaš 40? Pa ti si tek počela život. Bravo za izgled - dodao je drugi.

Keli često odgovara na pitanja svojih pratilaca, pa je tako na pitanje da li ima dečka rekla:

- Da, imam. I to duplo mlađeg. Ljudi često misle da sam mu mama, ali nas briga za to.

Autor: