Prvi put u istoriji medicine: Čovek je doživeo srčani udar, a pomoć mu isporučena - DRONOM

Doktor Mustafa Ali vozio se prema lokalnoj bolnici, kada je primetio čoveka koji se srušio na svom prilazu i odmah shvatio da nešto nije u redu. Pritekao mu je u pomoć i brzo zaključio da muškarac nema puls. Počeo je sa reanimacijom i zamolio prolaznika da pozove hitnu pomoć, prenosi "Unilad".

- Samo nekoliko minuta kasnije, video sam da mi nešto leti iznad glave. Bio je to dron sa defibrilatorom - ispričao je doktor.

Defibrilator je stigao iz "Everdroun" službe za hitnu medicinsku isporuku iz vazduha, inovativne karike u lancu mera spasavanja života u regionu Vestra Jetaland u Švedskoj, nakon samo tri minuta od poziva hitnoj službi.

For the past years Everdrone has developed and deployed the most advanced drone system for Emergency Medical Delivery for urban areas in the world – currently reaching 200,000 residents with doorstep delivery of urgent medical supplies. And still, this is just the beginning. pic.twitter.com/Bq5pGwKldo