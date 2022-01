POGLEDAJ MU U RUKE: Ovo su ZNACI da je MUŠKARAC veoma DOBAR u KREVETU, zna šta radi

Testosteron ima važnu ulogu u razvoju bebe, on određuje koliko će vam biti dugi kažiprst i prstenjak u odrasloj dobi. Ali šta sve to znači?

Kako dužina prsta određuje da li ćete imati sledeće karakteristike:

1. Da li ste skloni varanju

Sledeći put kada budete na sastanku, ne gledajte partnera u oči - umesto toga pogledajte njegove ruke. Što je njegov kažiprst kraći u odnosu na domali prst, veća je verovatnoća da su bili izloženi višim nivoima testosterona u materici i da su skloniji varanju. Psiholozi sa Univerziteta Oksford i Univerziteta Nortumbrija proučavali su 600 muškaraca i žena u Britaniji i SAD, posmatrajući vezu između oblika ruke i promiskuiteta.

Studija za časopis Biologi Letters otkrila je da se ljudi dele u dve grupe - one koji su skloniji da ostanu u vezama i one koji žele da isprobaju mnogo partnera. Iako naučnici nisu mogli da ga iskoriste da predvide svačiju vernost, otkrili su da su muškarci i žene generalno skloniji da varaju ako imaju nešto duži kažiprst, iako je razlika bila samo u milimetrima.

Moraćete da gledate prilično temeljno da biste primetili, otkriva profesor Univerziteta Oksford Robin Danbar, koji kaže da su razlike „suptilne“ i „vidljive samo kada gledamo velike grupe ljudi“.

- Na ljudsko ponašanje utiču mnogi faktori, kao što su okruženje i životno iskustvo, a ono što se dešava u materici može imati samo skroman uticaj na nešto tako složeno kao što su seksualni odnosi - rekao je on.

2. Imate veći polni organ?

Žene su dugo verovale da veličine muških stopala može da ukaže na dužinu njegove muškosti, ispostavilo se da to nije tačno. Prema studiji u Asian Journal of Andrology, muškarci čiji je domali prst duži, u poređenju sa kažiprstom, obično imaju veće penise. Da bi istražili ovu vezu, južnokorejski lekari su izmerili kažiprst - ili pokazivač - na desnoj ruci 144 muškarca volontera starosti 20 i više godina. Takođe su merili dužinu domalog prsta ili četvrtog prsta svakog muškarca. Zatim su izmerili njihove penise dok bili opušteni, a potom i u erekciji. Otkrili su da muškarci koji imaju mali razmak između dužine domalog i kažiprsta imaju tendenciju da imaju veće polne organe. Oni sa većim razlikama obično su slabije obdareni.

3. Kakvu ženu muškarac privlači

Prema ovom istraživanju, šanse da muškarac zavede neku lepu ženu predodređene su već u materici. Muškarci sa dugim prstenjakom imaju četiri puta veću verovatnoću da zavedu zgodnu ženu od onih koji to nemaju. Istraživači sa poljskog medicinskog koledža Jagelonskog univerziteta upoređivali su ruke 50 mladića, koji su u dugogodišnjim vezama i izmerili vitalnu statistiku njihovih partnera. Otkrili su da muškarci sa prstenjakom dužim od kažiprsta imaju partnere sa klasičnim figurama peščanog sata. Ovo je verovatno zato što je takođe utvrđeno da visoki nivoi testosterona čine muška lica simetričnim i privlačnijim suprotnom polu, dajući im više šanse da privuku partnera sa proporcijama koje obično ukazuju na plodnost.

4. Koliko brzo možete da trčite

Možete da trčite svaki dan da biste trenirali za maraton, ali dužina vaših prstiju može pomoći da odlučite koliko vam je vremena potrebno. Istraživači su otkrili da mladi sportisti sa dugim domalim prstima u poređenju sa kažiprstima takođe imaju veću snagu pluća. Jedna teorija je da veća izloženost testosteronu u materici može podstaći razvoj bebinih pluća za život, poboljšavajući koliko dobro njihova tela koriste kiseonik. Kod najboljih trkača otkrili su da im domali može biti i do centimetar duži od kažiprsta. Sličan efekat je primećen i kod žena. Odvojeno istraživanje ženskih rendgenskih snimaka u British Journal of Sports Medicine otkrilo je da više sportskih žena ima i prstenjak duži od kažiprsta.

5. Koliko čovek zarađuje

Ako želite da saznate da li je muškarcu suđeno da zarađuje mnogo, pogledajte njegove ruke. Za studiju u Proceedings of the National Academi of Sciences, istraživači su izmerili desne ruke 44 muškarca berzanskih trgovaca, od kojih su neki zaradili i do 4 miliona funti. Tokom 20 meseci, otkrili su da su trgovci sa dužim prstenjakom zarađivali 11 puta više od onih sa kraćim prstenjakom. Istraživači veruju da su zbog veće izloženosti testosteronu bili sigurniji, srećniji u rizikovanju i imali su brže vreme reakcije.

6. Jede vam se samo brza hrana

Kada pogledate jelovnik, da li ste tip koji se odlučuje za pljeskavicu i pomfrit, a ne za salatu? Iako možda mislite da vas vodi stomak, vaš izbor može zapravo biti do dužine vašeg prsta. Istraživači sa skandinavskog univerziteta u Agderu pogledali su izbor hrane 216 muškaraca i žena za proučavanje u časopisu Food Kualiti and Preference. Otkrili su da su oni sa samo malom razlikom u veličini između domalog prsta i kažiprsta, skloniji teškoj i mesnatoj hrani kada su gladni.

Autor: Z.L.