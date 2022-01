VEOMA SU ZNAČAJNE, A SKORO I DA NE BRINEMO O NJIMA: Ovo je 5 stvari na koje MORATE obratiti pažnju, tiče se NEGE BRADAVICA

Svaka promena na koži oko ili na bradavici može biti pokazatelj zdravstvenog problema i ako nešto čudno primetite, morate da se obratite lekaru.

1. Pražnjenje bradavica je normalno

Doktori objašnjavaju da mlečna, prozirna ili plavo-zelena boja tečnosti može da se pojavi iz bradavice ako se stisne bradavica. Ako primetite krvavo pražnjenje, potrebno je da posetite lekara, jer takav iscedak može biti znak rasta cista, benignog tumora ili raka dojke.

2. Vežbanje može da iritira bradavice

Vežbanje ponekad može da iritira bradavice, ali to može da se reši sa dobrim sportskim grudnjakom i dobrim balzamom. Ako ne vežbate i primetite da bradavice postaju crvene i perutave, idite kod svog lekara. To može biti znak bolesti. To takođe može biti ekcem, zato nemojte da budete uznemireni. Dozvolite da lekar proceni.

3. Neravnine oko bradavica su normalne

Te male neravnine oko bradavice su folikule. Ukoliko imate dlačice na bradavicama to je normalno i možete ih iščupati i voskom ako vam ne smeta. Ako folikule rastu i postanu bolne, obratite se svom lekaru.

4. Uvučene bradavice nisu razlog za zabrinutost

Plastični hirurzi objašnjavaju da više od 15% žena ima uvučene bradavice. ''To je relativno mala hirurška procedura da se to ispravi. Pravimo mali rez da se oslobodi vezivno tkivo, a bradavica iskoči.

Možemo da uradimo bradavice pod lokalnom anestezijom za oko sat vremena'' - kaže doktor plastične hirurgije.

5. Treća bradavica je češća nego što mislite

Oko 27 miliona Amerikanaca ima treću bradavicu. Mnogi ljudi su u zabludi da je treća bradavica oznaka na koži ili mladež. Nema potrebe da brinete ako imate treću bradavicu i to je problem koji se može lako rešiti ako vam smeta. ''Cela procedura traje oko 30 minuta, a oporavak je minimalan'' - objašnjava plastični hirurg.

Autor: Z.L.