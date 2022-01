BELEŠKE S PUTA: JAHORINA!

Za čari Jahorine do druge polovine 20. veka znali su samo stanovnici Pala i Sarajeva. Iako su još 1923. godine stigle prve skije, slavu je stekla 1984. u vreme XIV ZOI, danas je planinska lepotica atraktivni turistički centar poznat i van regiona

Sedamdesedih godina 20. veka grupa Teška industrija snimila je na snegu spot za narodnu pesmu „Aj kolika je Jahorina planina“, na obroncima zimske lepotice. Roker Seid Memić Vajta dao je pre skoro pola veka drugačiji zvuk „narodnjaku“, a u decenijama koje su sledile i pevale obe verzije promenilo se mnogo toga: od muzičkog sadržaja na top listama, do društvenih, tektonskih pomeranja širom Balkana.Jedina konstanta bile su zime bogate snegom na opevanoj planini.

U prohujalim vremenima, ipak, ni Jahorina nije ostala imuna na promene. Od neprohodne prirode postala je poželjna adresa; najpre lokalnih ljubitelja zime i skijanja, a od početkom osamdesetih i svetu poznata.

U vreme održavanja 14. Zimskih olimpijskih igara – februara 1984, ugostila je najbolje skijaše čime je uz okolne planine i dalje malobrojni titular – domaćin najvećeg sportskog takmičenja održanog ikada na Balkanu.

Baš kako je opevao nepoznati autor, a prepevao Vajta, planina tolika da je „ni soko ne može preleteti“ pod snegom je znatan deo godine. Prema pojedinim metorološkim statistikama – duže od 145 dana, tačnije od kraja oktobra do kraja aprila.

Dinarski planinski masiv koji se nalazi na jugoistoku Republike Srpske prostire se pravcem severozapad- jugoistok. Svojim vencem čini svojevrsnu među između Jadranskog mora i kontinetalnog zaleđa. Ovakav geografski položaj, s nadmorskom visinom od 1.300 do nešto preko 1.990 metara, upravo je razlog izdašnog snežnog pokrivača. Iznad Jahorine susreću se topla, mediteranska i hladna, kontinetalna vazdušna masa što utiče na velike količine padavina, tokom hladnih meseci - snega.

Bogata listopadnim i četinarskim šumama, planina na čijim su obroncima putevi počeli da se grade s dolaskom šumara zbog ekspoloatacije drveta, sijalice zasvetlele posle Drugog svetskog rata, sada je jedan od najatraktivnijih zimskih cenatra poznat i van regiona. Zahvaljjujući položaju, sve bogatijim sadržajima privlačna je domaćim poklonicima zimskih sportova kao i gostima iz Srbije, Federacije, Xrvatske, Slovenije, Austrije , Nemačke, Italije...

Poslednje dve sezone zbog liberanijih kovid uslova prilikom ulaska u Republiku Srpsku beleži rekorde.

Kako kaže Dejan Ljevnaić, direktor Olimpijskog centra Jahorina od početka decembra kada je otvorena sezona ostvarili su povećanje broja gostiju tri puta u odnosu na prethodne godine. - Samo u prve tri sedmice ovde je boravilo više od 30.000 skijaša. Najviše iz Srbije, domaćih gostiju ali i država Zapadne Evrope, precizira on.Jedan od razloga popularnosti jesu i niže cene u odnosu na druge ski centre. Na primer, šestodnevni ski pas za odraslu osobu košta 120 evra. Kafa se može popiti u kafiću za 2,5 do 4,50 konvertabilnih maraka što je od 150 do 270 dinara.

Čitav vek pre nego su otvorene savremena gondola Poljice i staza koja nosi ime Novaka Đokovića, planina izvornog naziva Javorina (po drvetu javoru) bila je nepoznanica. Po njoj su kročili samo najveći avanturisti.Prva žičara otvorena je na Jahorini 29. novembra 1952. Početkom 1970- tih stižu mašine za čišćenje snega i sve brojniji skijaši. Takođe, u istom periodu dobijaju se prve verifikacije svetske skijaške federacije FIS-a za staze.

Uoči aktuelene sezone 2022. otvorena je atrakcija- na samom krovu planine takozvana „topla“ veza(tunel) od savremen gondole Poljice kojom se stiže pravo u Olipijski bar. Odatle se pruža pogled na najviši vrh Ogorjelicu na 1.916 metara nadmorske visine i okolne planine. Skijaši voze na 11 alpskih staza, ukupne dužine 47 kilometara, od kojih su 10 kilometara za nordijsko skijanje. Pet kilometara staza je pod reflektorima za noćno skijanje. Iako ne moraju da brinu da li će imati dovoljno snega, ipak je 20 kilometara staza „pokriveno“ sistemima za veštačko osnežavanje.

Da se opština Pale može svrstati u jedan od najznačajnijih regionalnih zimskih centara i da postaje prestonica turizma Republike Srpske govori i činjenica da Jahorina nije jedini zimski centar u ovoj opštini. U ponudi je i Ski centar Ravna planina, koji je nastanjen između Paljanske kotline i Jahorine sa južne strane, sa kojom je povezan i obeleženim planinskim stazama. Na nadmorskoj visini od 1300 metara, sa 13,5 kilometara staza različitih kategorija i najsavremenijom gondolom, ova planina je pravi mamac za skijaše a leti ga krasi veštačko jezero za kupanje i bujna priroda.

Zbog sve većeg broja turista koji posećuje ovu opštinu, Turistička organizacija opštine Pale pokrenula je aplikaciju „Vizit Pale“ preko koje turisti mogu da saznaju sve potrebne informacije: trenutne vremenske uslove, radno vreme žičara, o smeštajnim kapacitetima, radno vreme apoteka, ambulante, pekara ili mehaničarskih radnji. Dostupna je na dva jezika: srpskom i engleskom, besplatna je i kako najavljuje Dragan Jakić, direktor TO oštine Pale uskoro će sadržati meni na drugim svetskim jezicima. On navodi i da se ove godine očekuje rekordna posećenost zahvaljujući konstantnim ulaganjima u turističku ponudu i infrastrukturu.- Ove sezone očekujemo rekordnu posetu, naročito zbog činjenice da je Vlada Republike Srpske izdvojila značajna sredstva i kroz Olimpijski centar Jahorina uložila u razvoj postojeće infrastrukture i vertikalnog transporta, izjavio je Jakić.

Posećenost ovog kraja raste sve više iz godine u godinu, kako leti tako i zimi, pa su se turistički poslenici potrudili da obogate svoju ponudu tokom cele godine. Iz Turističke organizacije opštine Pale najavljuju veća ulaganja u razvoj seoskog turizma i gastro ponude, dok Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo radi na popularizaciji adrenalinskog turizma i afirmaciji turističkih potencijala Romanije.

Ovaj biser prirode krasi Via Ferata „Sokolov put“ svojevrstan adrenalinski sadržaj koji turistima nudi nezaboravno iskustvo. Interesovanje turista je na izuizetno visokom nivou pa iz Turističke organizacije grada Istočno Sarajevo najavljuju još jedan ovakav sadržaj.- Ove godine ćemo postaviti još jednu feratu i tako nastaviti da afirmišemo Romaniju a ugostiteljski i smeštajni kapaciteti osetili su benefite ovakve turističke atrakcije, rekao je Igor Ikonić, vd direktor Turističke organizacije grada Istočno Sarajevo.

Nekad prugom danas drumom!

Zanimljivost iz prošlosti jeste da je od mesta Poljice koje se nalazi na 1.530 nadmorske visine početkom veka išla šumska pruga, do podnožja u mestu Pale. Inudstrijski krak izgrađen je 1912. i korišćen za izvoz drveta. Nastavljao se na pružni pravac Sarajevo - Višegrad, prugu koja je građena od 1901. do 1904 i to po nalogu cara Franje Josifa. Drumom je od Jahorine do Sarajeva ukoliko se ide preko Pala udaljenost 37 kilometara , a preko Istočnog Sarajeva di Baščaršije je samo 31 kilometar. Do Beograda je 320, do Banjuluke je 210 kilometara.