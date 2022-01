Poklonio rođaku srećku, pa saznao da je bila dobitna: Supruga traži novac nazad

Kako kaže, već godinama ima naviku da svim rođacima kupuje srećke, pa je tako bilo i ovog Božića.

U toku praznika mnoge porodice imaju tradiciju darivanja poklona. Jedni razmenjuju odeću, drugi ručno napravljene predmete, a jedan čovek je, barem do sad, imao tradiciju da poklanja srećke.

Naime, on je na društvenoj mreži Redit objavio svoju priču o famoznoj srećki i rođaku kojem je istu i poklonio, ali je sakrio ime kako bi ostao anoniman.

- Običaj je da se svi nađemo i razmenjujemo poklone, ništa vrednije od 10 evra. Ja uvek kupujem srećke za sve odrasle članove porodice - napisao je ovaj čovek.

- Uglavnom nikada nije bilo nekih dobitaka, osim jedne godine kada je moj ujak osvojio oko 50 evra - dodao je.

Međutim, ove godine je, prema njegovim rečima, 23-godišnji rođak osvojio maksimalni dobitak koji iznosi 50.000 evra.

- Bio sam srećan zbog njega. Zagrlio sam ga i poželeo srećan Božić. I on i njegova mama su vrištali od sreće, a ona je čak i zaplakala. Svi smo bili uzbuđeni. Bilo je to jedno od deset najboljih iskustava u mom životu - nastavio je on.

Ali, njegovo oduševljenje i sreća su brzo splasnuli kada mu je na mobilni telefon stigla poruka od žene.

- Napisala mi je da izađem napolje, pa sam to i uradio. Rekla mi je da nema šanse da mu poklonimo taj novac, a onda je počela da prigovara što rođacima kupujem srećke - objašnjava on.

"Žena je mnogo ljuta na mene"

Ovaj čovek je otkrio da je u srednjim četrdesetim godinama i da ima profesionalnu karijeru dugu dve decenije. Priznaje da je 50.000 evra mnogo novca, ali napominje da žena i on nemaju finansijske probleme.

- S druge strane, moj rođak je upravo završio fakultet. Njegova majka ga je sama odgajala i podigla. Bila je jedna od onih ponosnih žena koje su odbijale bilo kakvu pomoć. Radila je dodatne poslove kako bi mogla da mu plaća školovanje - napisao je on na društvenoj mreži Redit.

Dodaje da je ženi objašnjavao da njegovom rođaku nisu poklonili novac, već srećku koja ih je koštala pet evra, ali je ona i dalje bila nezadovoljna.

- Želela je da odem do njega, uzmem mu srećku i kažem da ćemo mu možda dati nešto od dobitka. Odbio sam da uradim to, a ona se, naravno, naljutila. Još uvek ne razgovaramo zbog toga - zaključio je.

